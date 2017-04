Kilalang female celebrity mas masahol pa sa beki kung magregalo sa lalaki By Cristy Fermin Bandera

KUNG may mga artistang tinatawag na bilmoko dahil sa hilig mag-shopping na ang karelasyon nila ang taya sa pagbabayad ay meron din namang mga personalidad na daig pa ang mga becki sa pagreregalo sa kanilang boyfriend. Tulad na lang ng isang pamosong female personality na kung makapagregalo sa kanyang karelasyon ay walang pinipiling panahon. May okasyon o wala ay napakasosyal niyang magregalo, bonggang-bongga siya, palibhasa’y makapal ang kanyang bulsa. Panalung-panalo kahit ang mga nagiging crush lang niya, para kasi makuha niya ang atensiyon ng lalaki ay talagang nagreregalo siya nang wagas, hindi man sila maging magkarelasyon ng female personality ay panalo na agad sila. “Mahilig kasi siyang mag-shopping. ‘Yun ang libangan niya, hobby na niya ang gumastos kahit nu’n pa! May datung naman kasi siya, kaya basta may time siya, shopping na kung shopping ang girl! “At hindi ‘yun pagsi-shopping na basta-basta lang, puro branded shops lang ang pinupuntahan niya, buy lang siya nang buy na parang bumibili lang siya ng mga candy sa sari-sari store. “Kapag may nakita siyang branded watch, buy na niya agad ‘yun, ipadadala na niya sa karelasyon niya. Walang okasyon ‘yun, ha? Basta lang, bakit ba? “Kaya panalo agad ang crush o boyfriend niya du’n pa lang! Ang mamahal kaya ng mga items na ipinangreregalo niya!” kuwento ng aming source. Kuwento ng malapit sa female personality ay ang girl na ‘yun ang tunay na becki kung magmahal. Dinadaan kasi niya sa mga materyal na bagay ang pagpapaibig niya sa mga kalalakihan. Ubos kung ubos ang babaeng itey. Pagtatapos ng aming impormante, “E, bakit ba? E, sa may K naman siyang magregalo, di ba? Bakit, bulsa ba natin ang umaaray? Pitaka ba natin ang nababawasan? May K siya, sa totoo lang!” Bradly Guevarra at Tita Nene Ulanday, may K nga siya, getlak n’yo na kung sino siya?

