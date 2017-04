Horoscope, April 09, 2017

Para sa may kaarawan ngayon: Talino ang susi upang magtagumpay! Kapag pinag-isipang mabuti kung paano yayaman, simpleng-simpleng magagawa mo ito. Sa pag-ibig, habang nararahuyo sa pagmamahal, dapat ring isipin ang kinabukasan. Mapalad ang 6, 15, 12, 21, 39 at 45. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Vai-Kuntha-Om.” Red at blue ang buenas.

Aries – (Marso 21-April 19) — Maraming suwerteng matatanggap kung lagi kang lalabas ng bahay. Sa pagtulong sa mga nangangailangan, sisikat ka at mas magiging maligaya. Sa pag-ibig, sa isang nilalang na isinilang sa sign na Sagittarius, matatagpuan ang true love. Mapalad ang 1, 4, 9, 29, 38 at 48. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Dosya-Om.” Yellow at orange ang buenas.

Taurus – (April 20-May 20) — Total commitment ang dapat sa lahat ng ginagawa upang umunlad. Hindi bagay sa iyo ang gawaing pa-easy-easy lang. Sa pag-ibig, ipadama at ibigay sa kasuyo ang isang-daang-porsiyentong pagmamahal. Mapalad ang 6, 12, 27, 34, 40 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Nahatha-Om.” Gold at purple ang buenas.

Gemini – (May 21-June 21) — Sa pagiging idealistic nasasayang ang pagkakataong magkapera. Tanggalin sa isip ang sobrang pangarap – aksyon agad ang dapat upang mas mabilis na umunlad. Sa pag-ibig, ipagpatuloy ang pagiging romantiko sa kasuyong Libra. Mapalad ang 5, 9, 24, 33, 39 at 45. Mahiwaga mong mantra: “Visnu-Vadya-Om.” Red at lilac ang buenas.

Cancer – (June 22- July 22) — Okey lang na mabagal at hindi talaga dapat madaliin ang pagyaman. Tularan ang bubuyog maraming honey bee ang naiimbak, sa painot-inot na pag-iipon ng nectar. Sa pag-ibig, mas masarap ang dahan-dahan, kaysa sa agresibo at madalian. Mapalad ang 2, 7, 16, 28, 33 at 42. Mahiwaga mong manrta: “Aum-Gayatri-Dheva-Om.” Green at pink ang buenas.

Leo – (July 23 – August 22) — Mabilis na aangat ang kabuhayan kung hindi papairalin ang init ng ulo. Huwag sisihin ang kasuyo sa mga mali niyang ginagawa, sapagkat hindi ba’t nagkakamali ka rin naman? Mapalad ang 4, 15, 24, 33, 43 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Dasa-Sol-Maya-Om.” Yellow at white ang buenas.

Virgo – (August 23 – September 22) — Bilis ang susi, upang mas madaling umunlad! Kung kukupad-kupad paano aasenso at magtatagumpay? Sa pag-ibig, habang minamadali ang kasuyo, lihim siyang nananabik sa iyo. Mapalad ang 5, 7, 14, 25, 43 at 44. Mahiwaga mong mantra: “Mohan-Karan-Grehan.” Silver at lilac ang buenas.

Libra – (September 23-October 23) — Magpasalamat lagi sa mga biyayang natatanggap. Habang nagiging bukas-palad lalo pang lalago ang kabuhayan. Sa pag-ibig, pasalamatan ang ginagawang kabutihan sa iyo ng iyong kasuyo, paguwi mo ng bahay pasalubungan siya ng ice cream. Mapalad ang 6, 15, 27, 36, 39 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Vasudeva-Om.” Red at pink ang buenas.

Scorpio – (October 24 – November 21) — Kahit hindi perfect ang diskarte okey lang, ang mahalaga kumikita ka ng pirmis. Sa pag-ibig, hindi dapat pintasan ang kasuyo, kahit na siya ay hindi masyadong maganda. Ang mahalaga, mahal mo siya at mahal ka rin niya at lagi kayong magkasama. Mapalad ang 9, 15, 21, 32, 37 at 43. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Mira-Miraculum.” Blue at white ang buenas.

Sagittarius – (November 22 – December 21) — Ituloy ang iniisip na pagpapayaman, sa loob ng 9 years makikita mo, mayamang-mayaman ka na! Sa pag-ibig, kahit nalulungkot dapat na magtiis upang mapreserba ang isang masayang relasyon. Mapalad ang 7, 16, 25, 29, 34 at 48. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Kastha-Raga-Om.” Green at yellow ang buenas.

Capricorn – (December 22 – January 19) — Kusang dadami ang salapi, subalit kapag marami ng pera, hindi dapat na maging pala-gasta. Sa pag-ibig, hindi masamang tipirin ang kasuyo kung para sa kinabukasan n’yo naman ang iniipon mong pera. Mapalad ang 6, 10, 19, 28, 40 at 43. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Shanti-Om.” Green at red ang buenas.

Aquarius – (January 20 – February 18) — Wag magpabago-bago ng isip. Sa iisang tumbok na layunin dapat mag-concentrate at ang dapat pag-konsentretan ay ang pagpapayaman. Sa pag-ibig, iwasan ang pagdadalawang isip upang habang buhay na lumigaya. Mapalad ang 4, 17, 26, 35, 38 at 43. Mahiwaga mong manrta: “Chandaya-Govinda-Om.” Gold at silver ang buenas.

Pisces – (February 19 – March 20) — Magiging abala ang bawat sandali. Unahin ang mahalaga, lalo na ang mga bagay na may kaugnayan sa kalusugan at sa pera. Sa pag-ibig, yayain ang kasuyo sa isang masarap na outing at pagswi-swimming sa tabing dagat. Mapalad ang 5, 10, 18, 25, 34 at 45. Mahiwaga mong mantra: “Abra-Ka-Dad-Bra.” Green at blue ang buenas.

