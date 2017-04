Mommy ni Edward kay Maymay: Natutuwa po ako na siya ang naging ka-loveteam ng anak ko! Bandera

MATINDI rin pala ang sakripisyo ng pamilya ng dating PBB Lucky Season 7 housemate na si Edward Barber mula nang pasukin na niya ang mundo ng showbiz. Mismong ang nanay ng binata na si Cathy Barber ang nagkuwento kung paano nila ibinibigay ang 100 percent support nila kay Edward para matupad ang mga pangarap nito sa buhay. Sa panayam ng ABS-CBN sa mommy ng ka-loveteam ni PBB Big Winner Maymay Entrata, inamin nito na kailangan muna nilang “maghiwalay” ng kanyang asawa at isang anak para maalagaan at mabantayan si Edward habang nandito sa Pilipinas. Aniya, na-discover ng binatilyo ang tunay niyang passion mula nang pumasok sa Bahay Ni Kuya. “Kasi parang sa kanya, nahanap na niya ‘yung calling niya kasi matagal-tagal na rin na hindi niya alam ang gusto niya. Dati kasi sa school hindi niya alam kung anong subjects na gusto niya. Ngayon sabi niya sa akin, ‘Mom, I found my calling. I really like acting.’ So kami para sa amin parang sinu-support lang namin kung ano ang gusto niya,” pahayag ni Mrs. Cathy sa nasabing interview. Kaya naman agad na pumayag ang kanyang asawa at ang anak na babae na manatili sa Germany habang nasa Pilipinas sila ni Edward. “Kailangan niya kasi ng support, ‘yung the fact na i-sacrifice namin ‘yung family namin para lang ma-pursue niya ‘yung anong gusto niya.” Wala pa naman daw masyadong pagbabago sa buhay nila ngayon, nananatili pa rin daw humble ang anak, “Kahit ngayon pinagkakaguluhan siya, nagtri-tricyle pa rin kami. Hindi kami nagtata-taxi, nagtatakbo takbo lang kami ganyan.” Tungkol naman sa ka-loveteam ni Edward na si Maymay, bilib na bilib din daw si Mrs. Barber sa katatagan at katapangan ng dalaga. “Tuwang-tuwa ako kasi si Maymay ‘yung naging ka-loveteam niya kasi parang alam mo ‘yun nagkakasundo na sila at tsaka parang anak ko siya. Kung ano ung nakikita n’yo sa TV ganu’n talaga siya,” sey pa ng nanay ni Edward sa exclusive interview ng ABS-CBN.

