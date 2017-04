Kathryn, Karla pareho ng wish para sa b-day ni Daniel By Ervin Santiago Bandera

PARA sa inang tulad ni Karla Estrada, napakasarap daw sa pakiramdam ang magkaroon ng isang anak tulad ni Daniel Padilla na hindi lang marespeto sa magulang kundi maging sa ibang taong nakakasalamuha nito. Kaya naman abot-langit ang pasasalamat ng TV host-actress na biniyayaan siya ng Diyos ng isang Daniel Padilla, pati na rin ng iba pang mga anak na lumaking mapagmahal sa pamilya. Kaya naman sa nalalapit na kaarawan ni DJ, he’s turning 22 sa April 26, wala nang mahihiling pa si Karla para sa binata kundi ang ipagpatuloy lang ang mga ginagawa nitong kabutihan sa kanyang pamilya, mga tunay na kaibigan, katrabaho at sa mga loyal fans nila ni Kathryn Bernardo. Last Friday, nag-guest sina Daniel at Kathryn sa morning show nina Karla, Melai Cantiveros at Jolina Magdangal na Magandang Buhay at dito nga nahingan ang mama ni DJ ng birthday wish para sa anak. “Ang wish ko siyempre na manatili siyang grounded, humble at manatiling mapagmahal na anak. Isang mapagmahal na kapatid at isang mapagmahal na kapamilya. Manatili siyang maprinsipyo at mas pipiliin niya palagi ang tama over sa mali,” pahayag ni Karla. Narito naman ang wish ni Kathryn sa kanyang boyfriend, “Marami pa siyang gustong gawin at gustong i-try, sana magawa niya ang lahat ng gusto niya. Sana tulad ng kay Tita Karla, sana maging ganyan pa rin siya over the years, ‘yung loving na kapatid, kapamilya. Kasi doon siya minahal ng lahat, sa pagiging loving niya. So sana ganoon lang siya palagi.” Nagpasalamat naman si DJ sa kanyang pamilya at sa lahat ng taong patuloy na sumusuporta sa kanila ni Kathryn, lalo na sa ABS-CBN. Utang daw niya sa mga ito kung nasaan man siya ngayon.

Samantala, excited na ang milyun-milyong KathNiel fans na mapanood ang latest movie ng magka-loveteam na “Can’t Help Falling In Love” na ipalalabas na sa April 15.

