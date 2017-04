Kim Domingo, Meg Imperial pinangakuang gagawing reyna kapalit ng pagiging kabit

KUMALAT ang mga chika na nagdededmahan daw sa taping ng D Originals, ang bagong kabit serye ng GMA with a twist, sina Meg Imperial at Kim Domingo.

Yes, Kapuso na si Meg ngayon at handang-handa na siyang makipag-bikini showdown sa sexy star na si Kim, ang itinuturing ngayong bagong Pantasya ng Bayan dahil halos lahat ng lalaki ngayon ay type na type siyang maka-one night stand.

Sa bagong afternoon series ng GMA na D’ Originals, gaganap si Meg na kabit ng asawa ni Kim to be played by Archie Alemania. Sabi ni Meg, paano raw sila magdededmahan sa taping e, sila lagi ang magkaeksena ni Kim sa teleserye.

“Oo! Marami kaming dibdiban ni Kim dito! Marami kaming batuhan ng linya ni Kim. Siyempre, ako ang other woman dito, hindi ako magpapatalo. Hindi naman puwedeng masyadong nagpapakahinhin sa showbiz dahil lahat tayo ay nasa competition when it comes to talent and everything else, but it’s all friendly,” chika ni Meg sa presscon ng D’ Originals.

Dugtong pa ng aktres, “Noong una may awkwardness. Nagpapakiramdaman pa kami. But afterwards, wala na. Tuloy-tuloy na, nagkakausap kami. Okay kami, wala kaming problema.

“Natatawa na lang kami sa mga chismis. One time, may ipinakita siya sa aking issue, and sabi niya, ‘Look! Ang funny. Talaga naman ang showbiz.’ Basta, okay ang working relationship namin,” aniya pa.

Excited na si Meg sa pagsisimula ng D Originals, siguradong marami raw ang makaka-relate sa kuwento nito lalo na yung mga other woman na talagang ipaglalaban ang kanilang mga lover.

Magsisimula na ang bagong kabit serye ng GMA sa April 17 kapalit ng Pinulot Ka Lang Sa Lupa.

***

Inamin naman nina Kim Domingo at Meg Imperial na marami na silang natatanggap na mga indecent proposal, ‘yung ibibigay lahat ng gusto nila kapalit ng pagiging kabit. Pero wala raw silang pinatulan sa mga ito. Sey ni Kim, “Hindi ko naman po dine-deny, kahit before po sa mga interviews.

“Kahit nu’ng nasa mundo pa ako ng pagmomodelo, marami po talagang proposal na bibigyan ka ng bahay, lupa, sasakyan. Parang wala ka nang paghihirapan.

“Ako kasi, lumaki talaga ako sa hirap. Mas gusto ko po talaga na pinaghihirapan ko yung bagay. At ayaw ko rin pumasok sa bagay na gugulo yung buhay ko,” depensa ni Kim.

Ayon naman kay Meg, “Sa akin, marami po talaga. Hindi maiiwasan ‘yan sa industry kung saan pinasok natin. But of course, gaya ng sinasabi ng mommy ko, mas maganda pa rin talaga na ikaw yung original, na wala kang kahati.

“Siyempre ayaw mo naman gumulo yung buhay mo, so mas pipiliin mo yung buhay kung saan magiging masaya ka dahil alam mong nauna ka. Or kung meron man susunod, at least alam mo na ikaw yung una,” aniya pa.