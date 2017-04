Jaclyn ipaglalaban ang apo kay Jake kahit saang korte By Cristy Fermin Bandera

JACLYN Jose ang sumasalo sa mga giyerang pinapasukan ng kanyang anak na si Andi Eigenmann. Hindi na bago ‘yun para sa mas nakararami, sino ba ang nakipaggiyera ng salitaan nu’n kay Albie Casino, sino ba ang galit na galit sa aktor na pinagbintangang ama ng anak ni Andi? Sa pagsasampa ng petisyon ni Jake Ejercito para sa joint custody nila ni Andi para sa kanilang anak na si Ellie ay si Jaclyn na naman ang pambala sa kanyon ng kanyang pasaway na anak. Si Jaclyn na naman ang kuda nang kuda, siya na naman ang tagasangga ni Andi sa kontrobersiya, na mauunawaan naman dahil nanay siya ng aktres na palaging kontrobersiyal ang lovelife. Si Jaclyn ang dumedepensa sa mga isyung kinapapalooban ng kanyang anak, habambuhay na nga yatang pasang-krus ng magaling na aktres si Andi. Kinailangan nang dumulog sa korte ni Jake para malayang makasama si Ellie, hirap na hirap na kasi ito sa pakikiusap kay Andi kapag gusto nitong makasama ang kanilang anak, maraming kung anu-anong dahilan na ibinibigay ang ina ni Ellie kapag gusto itong makasama ni Jake na hindi naman madalas mangyari. Nag-aaral sa Singapore si Jake, paminsan-minsan lang itong umuuwi, pero sa madalang na pagkakataong ‘yun ay pinahihirapan pa ito ni Andi. ‘Yun ang laman ng petisyon ni Jake para sa visitation rights at joint custody na hinihingi nito sa husgado. Siyempre, si Jaclyn na naman ang sumangga para kay Andi, madiin ang kanyang pahayag na walang kahit sinong puwedeng manakit sa kanyang apo, ipaglalaban daw niya ‘yun sa kahit saan pa sila makarating ni Jake Ejercito. E, kasi, nanay nga! At lola na siya, mas matimbang ang tubo kesa sa puhunan, di ba naman?

