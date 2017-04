Male personality sobrang damot kahit rich na, ginugutom ang driver at alalay By Cristy Fermin Bandera

KUNG kakuringan ang pag-uusapan ay humahabol sa kakuriputan ng isang nagkakaedad nang guwapong aktor ang isang male personality na ang katawan ay parang bulateng gutom na kiwal nang kiwal sa entablado. Kabisado na ng lahat ng kanyang mga kasamahan ang sobrang higpit ng sinturon ng lalaking personalidad, talagang consistent siya, mula nu’n hanggang ngayon ay hindi talaga bumabaligtad ang kanyang bulsa. Kuwento ng aming source, “Di nga ba, kahit ang mga nakakarelasyon niya, e, knowing na ang kakuriputan niya? Wala talaga, hindi mo siya maaasahang dumukot sa bulsa niya kahit para na sa kaligayahan ng girlfriend niya. “Big deal na para sa kanya ang dinner sa labas, paminsan-minsan lang mangyari ang ganu’n, kundi pa siya kantiyawan ng mga kaibigan niya na ikain niya naman sa labas ang GF niya, e, hindi pa siya mapipilitang gawin ‘yun. “At gawin man niya ang dinner nila sa labas, e, hindi niya ‘yun ginagawa sa five-star hotel , sa mga ordinaryong resto lang, dahil siyempre, pinanghihinayangan niya ang gagastusin niya! “Nakakaloka ang lalaking ‘yun! Malakas naman siyang kumita, hindi na siya magugutom, pero kung bakit sobrang kuring niya!” natatawang kuwento ng aming source. Kahit sa linya ng kanyang trabaho ay lutang na lutang ang kakuringan niya. Nagkakainan na ang lahat ng mga ipinabili nilang food, pero ang male personality na ito, talagang waiting galore siya sa dala-dala ng catering. “At kahit ang piloto niya, e, kabisado na siya. Alam na alam na ng driver niya kung gaano siya kahirap dumukot ng datung sa bulsa! Ano bang may-I-share siya ng food kapag bumibiyahe sila at Tom Jones na talaga ang lalaking ito? “Waley! Siya lang ang kumakain, lumulunok lang ang mga kasama niya sa car, hindi siya nagpapabili ng food para sa driver at alalay niya! “Kilalang-kilala n’yo siya, Bradly Guevarra at Tita Nene Ulanday, gusto n’yo rin bang dalhan kayo ng food ng male personality na ito?” humahalakhak na kuwento pa ng aming impormante.

