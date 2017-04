Lola ni Maymay puring-puri si Edward: Malambing siya at parang anak ko na rin! By Ervin Santiago Bandera

PROUD na proud siyempre ang lola ni PBB Lucky Season 7 Big Winner Maymay Entrata dahil sa dami ng blessings na natatanggap niya ngayon. Si Mama Ludy ang laging kasama ngayon ng dalaga sa kanyang mga showbiz commitments at sobra raw ang kaligayahang nadarama niya dahil sa tagumpay na tinatamasa ngayon ng kanyang apo. “Masaya at proud ako sa kanya dahil nakamit niya ‘yung gusto niya. Sa amin lagi lang nandiyan ‘yung suporta namin sa kanya para makamit niya ‘yung gusto niyang makamit,” sabi ni Mama Ludy sa panayam ng ABS-CBN. At dahil kadalasan ay magkasama sa mga lakaran si Maymay at ang ka-loveteam niyang si Edward Barber, sinabi ni Mama Ludy na nagiging close na rin sila ng binata. “Malambing kasi siya. Parang anak ko na rin, nagkakasundo kami, nagkakasundo kami ng nanay niya. At nagkakasundo sila ni Maymay, parang magkapatid ba,” sabi pa ng lola ng dalaga sa nasabing panayam. Samantala, ibinalita rin ni Mama Ludy na nangako si Maymay na tutulungan ang kanyang nanay na nagtatrabaho sa Japan para suportahan ang kanilang pamilya financially. “Iyong about financing ginusto niyang siya ang mag-ano sa amin, hindi naman sa lahat kasi nandiyan pa naman ‘yung mama niya,” sey pa ng lola ni Maymay. Bukod dito, nananatili pa ring priority ni Maymay ang makatapos ng pag-aaral pero kailangan muna raw itong i-delay ng dalaga dahil ayon kay Mama Ludy, “Iyon sana ang plano niya kung ipagpatuloy niya ang pag-aaral niya pero sa ngayon i-stop niya muna ng one year sabi niya.”

