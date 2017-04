Nadine bumuwelta sa show producer: ‘Magbayad ka muna’

ONGOING ang word war between a show producer and the camp of Nadine Lustre.

Ang highlights ay ayon sa producer, binastos at inisnab umano nina Nadine ang her boyfriend na si James Reid ang isang pa-lunch date sa show nila sa US.

Dahil nga nadisappoint ang mga fans sa di pagsipot ng dalawa sa pa-lunch, they are now demanding for a money back.

Sinsisi naman ito ni Elaine Crisostomo, ang concert producer, sa JaDine at sa Viva. Talagang marami siyang hanash online and posting screenshots of messages

“And yes may kulang pa ako sa jadine NY entourage kaya pinagawa ako ng promisorry note pra bamaba na. When i sign the promissory note, they texted me- bababa na sila, nag reready na , nakain lang, nag bibihis lang etc. that the lunch people will be prioritize, etc.





“Pero what happen? Nothing- walang jadine or viva na kumausap sa amin… pra sabihin hindi na tuloy… kasi pinaasa kami production ko at fans…ganun kahirap ang show na ito , ginapang namin ang show na ito. Kaya s ana man lang pa kunswelo man lang sa amin production at fans sana naging fair!!!”

“Sana naging FAIR sa mga taong nagpakahirap at gumastos ng tickets, gumastos sa talent fee, gumastos sa hotel , gumastos sa food, gumastos sa technical… Konting respeto man lang sana ang hiningi nmin…” sabi nya in one FB post.

Tinawag naman na scammer ng komedyanteng si Chad Kinis ang producer at nag-cite pa ng experience kung saan iniscam daw diumano nito ang mga pinsan nya. Tinawag pa nyang “BULLSHIT” at “SCAMMER OF ALL SEASONS” ang producer.

Last night, Nadine posted on her Twitter account a very cryptic message pero walang duda sa mga fans niya na ang mga akusasyon sa kanya at ng kanyang ka-loveteam ang tinutukoy niya.

“1 thing that I learned tho..ALWAYS update everyone with what’s legit and what is not, so JaDines wont be tricked.”



“ and before you spread shenanigans about us, PAY UP. You owe a lot of people money. ” aniya in two separate posts.

Hindi naman ito pinalagpas ng producer kaya nag post ito with matching screenshot ng Tweet ni Nadine and what seems to be a check with the name of GF Bayona Productions along the lines.

“ Pay up? Tell that to your tour manager GF bayona. Nasa kanya lahat ng pera ng lunch ng fans.. attached are the receipts given to ur tour manager.. Alamin mo muna totoo neng?”

Chad heated up at sinagot uli ang producer.

“Si ELAINE CRISOSTOMO ay parang ISDA. NAHUHULI SA SARILING BUNGANGA!”

“Ang kapal talaga ng mukha mo na palabasin na walang alam at sinungaling si NADINE LUSTRE? Alam nya na hindi ka pa fully paid at alam nya na gumagawa ka ng kalokohan para pagkakitaan sila ng walang kaalam alam ang lahat. Buti na lang nalaman at nabuking ka agad kaya di natuloy mga plano mo at ngayon BABALIKTARIN MO ANG LAHAT NG ISTORYA PARA MALINIS MO ANG NAPAKARUMI MONG DALIRI ESTE PANGALAN!”

“AMG RESIBONG IT O AY PARA SA PARTIAL PAYMENT MO SA SHOW NA HANGGANG NGAYON AY HINDI MO PA DIN NABABAYARAN NG BUO. IT WAS NEVER FOR THE LUNCH DAHIL NGA WALANG GANUNG USAPAN NA MAGPAPABAYAD KA SA FANS PARA MAKASAMA ANG JADINE SA LUNCH. Sa madaling salita niloko mo ang mga fans!”