Horoscope, April 06, 2017

Para sa may kaarawan ngayon: Patuloy na aangat ang kita habang umiinit ang panahon. Sa pag-ibig, habang nagiging aktibo sa mga gawaing panlipunan, isang kayumangging nilalang ang iyong makakapalagayan ng loob na hahantong sa bago at mas masarap na romansa. Mapalad ang 3, 6, 19, 25, 34, at 43. Mahiwaga mong manrta: “Aum-Pranidhana-Om.” Pink at red ang buenas.

Aries – (Marso 21-April 19) — Hindi puwedeng magpa-easy-easy, kung ganyan kang lagi, paano ka yayaman? Seryosohing mabuti anomang ginagawa upang mas madali umunlad at magkapera. Sa pag-ibig, ituloy mo lang ang pakikipag-relasyon sa isang Libra. Mapalad ang 5, 14, 23, 32, 34, at 45. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Ujalam-Sarvatha-Om.” Blue at green ang buenas.

Taurus – (April 20-May 20) — Ngayon pa lang, yakapin na ng mahigpit ang mga mahal sa buhay. Ipalasap sa kanila ang init ng iyong pag-ibig. Mag-luto ng masarap na menu at bumili ng ice cream. Tandaan mong mas madali kang uunlad at liligaya kung ituring mong huling araw na ngayon. Mapalad ang 3, 9, 26, 35, 43, at 45. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Namoh-Om” Lilac at orange ang buenas.

Gemini – (May 21-June 21) — Iwasang ipagmayabang ang kaunting kabuhayan. Mag-ingat sa mangungutang! Panatiliin ang pagiging low profile upang wag kang kainggitan. Sa pag-ibig, sapat ng ikaligaya ninyo ng iyong kasuyo na medyo angat na kayo sa buhay. Mapalad ang 5, 14, 28, 34, 43, at 49. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Vasudeva-Om.” Red at white ang buenas.

Cancer – (June 22- July 22) — Wag kang arya ng arya. Hingin ang opinyon ng kasuyo bago simulan ang isang mahalagang proyekto. Sa sandaling nag-combine force kayo ng kasuyong Scorpio mas mabilis na uunlad at aangat ang kabuhayan. Mapalad ang 2, 5, 14, 28, 34, at 49. Mahiwaga mong manrta: “Aum-Arham-Namah-Om.” Green at lilac ang buenas.

Leo – (July 23 – August 22) — Bago ka magpayo sa mga kaibigan, payuhan muna ang sarili! Nasa tama at matuwid ka bang landas? Kung hindi, mas mainam pang manahimik, kaysa mabisto pa ang mga ginagawa mong kapalpakan. Mapalad ang 6, 19, 28, 23, 34, at 45. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Avah-Yara-Devah-Om.” Yellow at pink ang buenas.

Virgo – (August 23 – September 22) — Dahil sa pagsisipag, lumilinaw na ang iyong pagyaman! Kapag mayaman ka, wag kakalimutan ang mga kamag anak. Sa ganyang paraan, sa iyong pagtanda, may mag-aaruga sa iyo at higit kang mas magiging maligaya. Mapalad ang 5, 17, 25, 34, 44 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Homa-Karin-Japa-Om.” Blue at green ang buenas.

Libra – (September 23-October 23) — Ang karamdamang nararanasan ay dala ng mainit na panahon. Kumain ng maraming gulay at prutas at uminom lagi ng maraming tubig. Mamayang gabi, magpa-hagod ng noo at magpamasahe sa minamahal. Mapalad ang 6, 12, 24, 28, 34, at 45. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Pad-Me-Om.” Lilac at purple ang buenas.

Scorpio – (October 24 – November 21) — Dalawin ang isang dating kaibigan. May suwerteng balita kang matatanggap na may kaugnayan sa salapi. Sa pag-ibig, wag ng isama ang kayuso sa pagbisita sa kaibigan, baka makihati pa siya ng grasya. Mapalad ang 9, 18, 22, 27, 35 at 43. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Gayatri-Deva-Om.” Violet at blue ang buenas.

Sagittarius – (November 22 – December 21) — Kahit na bigo ka sa ngayon, alalahanin mong may bukas pa. Kung bigo at malungkot pa rin bukas, alalahanin mong may mga araw pang darating. Laging maging positibo sa buhay upang tuloy-tuloy na dumating ang suwerte at magandang kapalaran. Mapalad ang 9, 18, 27, 36, 40 at 44. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Suryaye-Maneh-Om.” Red at magenta ang buenas.

Capricorn – (December 22 – January 19) — Hindi lang pera ang mahalaga, mahalaga din ang pakikipagkapwa tao. Umpisahan ng tumulong sa mga mahihirap upang kapag namatay ka may legacy kang maiiwan. Sa pag-ibig, wag pagsungitan ang minamahal, baka bigla siyang mawala. Mapalad ang 7, 9, 25, 29, 34, at 40. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Jhana-Yama-Om.” Blue at white ang buenas.

Aquarius – (January 20 – February 18) — May paglalakbay na iaalok ang isang kaibigan. Sunggaban agad kaysa tutunga-tunganga ka lang dyan! Sa pinansyal, hindi ka uunlad kung laging nasa bahay lang. Sa pag-ibig, sa malayong lugar matagpuan ang true love at malaking bulto ng kayamanan. Mapalad ang 2, 4, 31, 39, 40 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Babalam-Devah-Om.” Green at yellow ang buenas.

Pisces – (February 19 – March 20) — Dahil tapat ang pag-ibig na inuukol mo sa iyong kasuyo, hindi ka dapat mag-alinlangan sa kanyang pagmamahal. Ganito ang sabi ng mga bituin: “Anoman ang maganap happy family pa rin ang ending ng lahat – magpa-ice cream ka naman! Mapalad ang 7, 16, 25, 34, 43, at 49. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Jovecal-Yama-Om.” Yellow at beige ang buenas.

