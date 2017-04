Aktres maraming hugot sa buhay, pati mga katrabaho damay By Cristy Fermin Bandera

KUNG galing sa pag-arte ang pag-uusapan ay talaga namang mahusay ang isang female personality. Walang kuwestiyon du’n, kayang-kaya niyang itawid ang kahit ano, ke komedya pa o drama ang kailangan niyang iemowt. Pero maraming nakatrabaho na niya ang nagsasabi na mahirap ispilengin ang ugali ng babaeng personalidad, ke sa TV show man niya ‘yun o sa paggawa ng TVC, o kahit sa pelikula. Kuwento ng isang source, “Meron siyang ugali na siya lang ang nakakaintindi. Kahit siguro ang mismong nanay na niya, e, hindi makakatanggap du’n, sa totoo lang. “Meron siyang sumpong na ewan kung saan niya hinuhugot. Kapag may gusto siya, kesehodang imposibleng mangyari, kailangan niyang pangyarihin dahil sa kalokahan niya. “Ibang klase ang babaeng ‘yun, kailangang maximum tolerance ang pairalin ng mga katrabaho niya para hindi magkaroon ng problema sa set,” simulang kuwento ng aming impormante. Sa kanyang TV show ay ganu’n din ang pinaiiral na ugali ng female personality. Marami siyang ipinasusunod na batas sa kanyang mga katrabaho na siya lang ang may gusto at hindi naman galing sa pamunuan ng network. “Kailangang tahimik ang paligid kapag nagpapahinga siya sa dressing room niya. Kailangang walang nag-uusap sa tapat ng dressing room, walang kumakalabog, kailangang sementeryo lang ang peg ng lugar. “E, studio ‘yun, nagra-rush ang lahat, lalo na ang mga propsmen. Natural lang na may ingay, may mga props na bumabagsak kahit hindi naman sadya. Galit na galit si ____ (maigsing palayaw lang ng babaeng personalidad). “Paglabas niya ng dressing room dahil take na, nakupo! Nakasimangot na ang girl, nanunulis na ang nguso niya, parang gusto na niyang makipagrambulan sa mga nandu’n dahil naingayan daw siya! “Ganu’n siya, kailangang ang gusto lang niya ang nasusunod, wala siyang pakialam sa mga katrabaho niya, siya lang ang may karapatang gawin ang kahit anong magustuhan niya! “Naku, Bradly Guevarra at Tita Nene Ulanday, nakakaloka ang lola n’yong ito! Sumulat nga kayo sa kanya, ihingi n’yo nga ng solusyon ang problema niya mismo. Please lang, sumulat na kayo sa kanya!” pagtatapos ng aming source.

