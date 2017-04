Cesar hindi perpektong ama; ayaw nang patulan ang reklamo ni Diego Loyzaga By Cristy Fermin Bandera

SA halip na makipagpalitan nang maaanghang na salita laban sa kanyang anak na si Diego Loyzaga ay hindi na pumatol pa sa mga inirereklamo ng young actor si Cesar Montano. Hindi niya naman dinedma ang emosyon ng binatang aktor, suwabe lang siyang nagsabi na kung ano pa rin ang ikabubuti ng buhay ng kanyang anak ang kanyang prayoridad, ganu’n daw naman ang bawat magulang. Maganda na rin ang naging postura ng aktor para matapos na ang mga hinaing ni Diego, mas maganda nga sana kung makapag-usap sila nang personal, para mabigyan ng solusyon ang mga sinasabi ni Diego laban sa kanya. May nakapagpayo na rin naman kay Diego na huwag nang sundan pa ang mga sinabi nito sa social media dahil anuman ang sabihin nito kontra kay Cesar, sa bandang huli ay isa lang ang iisipin ng mga nakakabasa sa kanyang mga bira, si Cesar Montano pa rin ang tatay ni Diego. Maaaring hindi nga perpektong ama ang action star, puwedeng marami nga siyang mga pagkukulang, pero sa kulturang Pinoy ay hindi dapat lumalaban ang anak sa kanyang magulang. Matagumpay na aktor si Cesar Montano, pero malungkot ang kanyang personal na buhay, bigo ang mga nakaraan niyang relasyon. Kunsabagay, hindi naman lahat ng biyaya at kaligayahan ay ibibigay sa isang tao lang, ganu’n kabalanse ang kapalaran.

