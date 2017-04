Payo kina Erik, Jaya, K Brosas: Lingon-lingon din sa pinanggalingan n’yo kapag may time!

PARANG wala namang pinagdaraanang legal problem si Kuya Jobert Sucaldito habang pinapanood ang mga talent niyang sina Kiel Alo at Ezekiel sa nakaraang concert ni Garie Concepcion.

Pagkatapos kasi ng show, ang saya-saya niya na ine-enjoy ang gabi with his wards sa pangunguna ni Michael Pangilinan. Humabol sa Music Box ang isa pang talent niyang si Hashtag Nikko Natividad.

Doon ay masayang ibinalita ni Kuya Jobert kay Nikko ang pelikulang gagawin niya with no less than the Comedy Queen Ai Ai delas Alas under the award-winning director na si Joel Lamangan. Excited agad si Nikko when he learned kung ano ang role niya sa movie nila ni Ai Ai.

As much as we wanted to share with you kung ano nag role ni Nikko sa movie, e, hindi pa pwede. Baka may kumopya raw, alam ninyo na?

Binati namin si Nikko sa magandang exposure niya sa It’s Showtime kung saan nabibigyan siya ng chance na mag-host. Mahusay sumayaw, kering mag-host and soon, mapapanood naman ang husay niya sa pag-arte. Level-up na talaga si Nikko.

Thanks to his doting manager na si Kuya Jobert na hindi sila pinababayaan at laging inaalalayan sa tamang ugali sa pakikitungo sa lahat ng tao sa industriya at sa kanyang fans.

Maging sa kasalukuyang isyu na kinakaharap ni Kuya Jobert, malinaw ang paalala niya sa kanyang talents na pagbutihin ang kanilang trabaho.

Bigay-todo rin ang suporta nina Michael at Nikko kay Kuya Jobert sa labang kinakaharap niya. Alam naman daw kasi nila na hindi papasok ang kanilang manager sa isang sitwasyon na hindi nito makakayanan. Basta nand’yan lang daw sila for their manager.

Hindi lang ang talents ni Kuya Jobert ang handang magbigay ng suporta sa kanya, nariyan din ang mga kaibigan niya from the private sector na mga abugado na willing ibigay ang kanilang serbisyo to defend him in the court. Nandiyan din ang mga kaibigan niya from the entertainment industry.

Sabi nga ni Kuya Jobert, hindi siya sa demandang isinampa sa kanya siya nalulungkot. Sobrang na-disappoint daw siya sa mga artist na sumama pang mag-file ng kaso sa korte gaya nina Sam Milby, K Brosas at Jaya.

May mga nakausap naman kami na kasama ni K sa dating talent management niya ang nalulungkot sa ginawa ng singer-actress. Saksi daw siya sa magandang pinagsamahan nina K at Kuya Jobert noon.

“Nakaka-disappoint sina Sam at K. Sana hindi na lang sila sumama. Pwede naman sila sumuporta sa manager nila pero sana inisip din nila ang pinagsamahan nila ni Jobert,” mensahe niya sa amin.

May ilang common friends naman sina Kuya Jobert at Cornerstone head na si Erickson Raymundo, Jaya, K Brosas at talent nila na si Erik Santos na nagsampa rin ng kaso laban sa TV/radio host na may pare-parehong comment sa isyu.

Isa na rito ang nagpadala ng text message sa amin, “Sana hindi na lang pinaabot sa demandahan. Nag-usap na lang sana sila since meron naman silang pinagsamahan lalo na si Erickson na nu’ng wala pang nakakakilala sa kanya sa industriya, at wala pa siyang kotse, ay nakatulong din si Kuya Jobs sa kanya. Lingun-lingon din sa mga taong nakasalubong natin papasok ‘pag may time.”