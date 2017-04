Pag-extra ni gov’t official sa teleserye nabulilyaso By Den Macaranas Bandera

NAUNSYAMI ang cameo role sa isang sikat na telenovela ng isang kilalang government official. Gaganap sana siya sa isang importanteng papel as “himself” sa nasabing palabas sa TV. Pero dahil sa kaliwa’t kanang banat sa kanya ng mga netizens ay hindi na natuloy ang kanyang role sa sikat na TV series. Sinabi ng ating Cricket na kahit paano ay tinablan ng hiya si Sir makaraan siyang pagsabihan pati na ng kanyang pamilya na bawasan ang pagpunta sa mga matataong lugar lalo’t mataas ang kanyang pwesto sa gobyerno. Hindi lamang ito para sa kanyang seguridad kundi para mailayo siya sa mga batikos na puro lang siya porma pero wala namang ginagawang pagbabago sa kanyang pinamumunuang ahensya ng pamaalaan. Kundi dati kasi ay present siya pati sa mga concerts at mga TV shows ngayon ay limited na ang kanyang public appearance. Ang dahilan ay simple lang. Gustong ayusin ng mga handlers ni government official ang kanyang public image. May ambisyon kasi si Mr. Government official na tumakbo bilang senador sa susunod na halalan sabi ng ating Cricket. Sa mga nakalipas na panahon ay sumabit sa ibat ibang kontrobersiya ang kanyang mga tauhan kaya gusto ng mga handler ni Sir na ibangon muna ang imahe nito. Dati kasi ay para siyang pulitiko na biglang sumikat lalo’t madalas siyang nakadikit noon kay Pangulong Rodrigo Duterte. Dumating nga ang punto na mukha na wala na halos respesto sa ating bida ang kanyang mismong mga tauhan dahil mukha na siyang kenkoy sa kanyang mga ginagawa sa harap ng publiko. Ang lahat ng mga ito ay unti-unti nang

inaaayos at kabilang dito ang pagtutok niya sa kanyang tunay na trabaho bilang opisyal ng gobyerno. Ang government official na ngayon ay sumasalang sa pagsasa-ayos ng kanyang public image para sa susunod na eleksyon ay si Mr. R….as in Rock.

Recent Stories:

Complete stories on our Digital Edition newsstand for tablets, netbooks and mobile phones; 14-issue free trial. About to step out? Get breaking alerts on your mobile.phone. Text ON INQ BREAKING to 4467, for Globe, Smart and Sun subscribers in the Philippines.

Disclaimer: The comments uploaded on this site do not necessarily represent or reflect the views of management and owner of Bandera. We reserve the right to exclude comments that we deem to be inconsistent with our editorial standards.

To subscribe to the Philippine Daily Inquirer newspaper in the Philippines, call +63 2 896-6000 for Metro Manila and Metro Cebu or email your subscription request here.