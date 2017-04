Male star bangag, pati mga parlorista pinagtripan By Cristy Fermin Bandera

DAHIL sa sobrang pagkabangag ng isang male personality ay binigyan niya ng problema ang isang kilalang parlor. Dumating du’n ang lalaking persona-lidad na parang lumulutang sa alapaap. Salita siya nang salita kahit wala naman siyang kausap. Kung minsan nga ay parang sinasagot din niya ang kanyang mga tanong, siya mismo ang sumasagot, para siyang may kausap. Ayaw pang sabihin ng male personality kung ano ang ipagagawa niya, pinag-iisipan pa raw niya kung ano, sasabihin na lang niya sa mga nandu’n kung ano ang kanyang desisyon. Kuwento ng aming source, “Nagpalinis muna siya ng mga kuko sa paa at kamay, sobrang dumi na raw kasi ng mga kuko niya dahil sa walang pahinga niyang shooting at taping. “Namamangha ang mga nakakarinig sa monologue niya dahil wala naman siyang project, wala silang alam na palabas sa TV na kasali ang male personality. Pero ipinipilit pa rin niyang meron daw. “Nu’ng may magtanong sa kanya kung anong serye ang sinasabi niya, ang kuda ng male personality, ‘Alam mo, wala ka sigurong TV, hano? Kundi mo ako napapanood, it’s not my fault anymore! Dinadaya ka ng mga mata mo!’ “Naloka ang mga nasa parlor, pinalalabas pa kasi ng male personality na invisible daw ang role niya sa isang sikat na action series! Nandu’n daw siya, hindi lang siya nakikita dahil invisible nga ang role niya,” napapailing na kuwento ng aming impormante. Pagkatapos niyang magpalinis ng mga kuko sa kamay at paa, umupo na ang male personality sa harapan ng salamin, magpapaigsi raw siya ng buhok pero sa isang kundisyon. “Ayaw niyang magpagupit. Kailangan daw bunutin ng hair stylist ang hair niya. Isa-isang pagbunot daw ang gusto niya, kaya mas naloka sa kanya ang mga nandu’n! “Ang ending, pinakiusapan na lang siya ng kanyang kasama na umuwi na lang sila. Sorry nang sorry ang friend ng male personality, dahil panay-panay na ang pagkakalat ng kaibigan niya. “Bradly Guevarra at Tita Nene Ulanday, sobrang kilalang-kilala n’yo kung sino ang bumibida sa kuwento. Kailan lang, pinagpistahan pa ang sex video niya, di ba?” pagta-tapos ng aming source.

Recent Stories:

Complete stories on our Digital Edition newsstand for tablets, netbooks and mobile phones; 14-issue free trial. About to step out? Get breaking alerts on your mobile.phone. Text ON INQ BREAKING to 4467, for Globe, Smart and Sun subscribers in the Philippines.

Disclaimer: The comments uploaded on this site do not necessarily represent or reflect the views of management and owner of Bandera. We reserve the right to exclude comments that we deem to be inconsistent with our editorial standards.

To subscribe to the Philippine Daily Inquirer newspaper in the Philippines, call +63 2 896-6000 for Metro Manila and Metro Cebu or email your subscription request here.