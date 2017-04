Sonny Parsons naghanap ng mga bagong miyembro ng Hagibis By Cristy Fermin Bandera

NAKAKUWENTUHAN namin nang mabaha-haba ring panahon ang dating miyembro ng grupong Hagibis at magaling na action star na si Sonny Parsons. Nagkita kami sa Global Pinoy Awards night, sa kabila ng pagkakaedad ay matipuno pa rin ang kanyang katawan, hindi rin maitatago ang kakisigan na naging dahilan kung bakit maraming kababaihan ang nasungkit niya nu’ng kapanahunan ng Hagibis. May pinagkakaabalahang makabuluhan ngayon si Kuyang Sonny (Ateng naman ang tawag sa amin ng musikero-action star), may mga nabili siyang lupain sa General Tinio, Nueva Ecija, na tinataniman niya ng mga punong-kahoy. “Ibang-iba ang kasiyahang nararamdaman ko ngayon sa bago kong pinagkakainteresan. Paggising mo, sariwang hangin agad ang masasamyo mo. May farm din kasi ako du’n. May mga alaga akong kambing, manok, name it! “‘Yung mga nabili ko namang lote, e, tinamnan ko ng mga mangga, may one thousand na puno ako du’n, nagtatanim din kami ng palay at gulay,” masayang kuwento ng aming kaibigan. Pero ang pagkanta ay hinding-hindi mawawala sa kanyang sistema, nu’ng nakaraang buwan lang ay nagkaroon ng mga shows ang Hagibis, kumuha siya ng mga bagong miyembro para kumumpleto sa kanyang dating grupo. Pumanaw na si Bernie Fineza, naglakihan na ang bulto ng katawan ng iba pa niyang kasamahan, kaya kinailangan niyang mag-train ng mga baguhang miyembro. “Pinakamasayang point ng buhay ko ito, ibang-iba ang happiness ko sa pagtatanim ng mga fruit trees, pagpapalaki ng mga hayop at paninirahan sa probinsiya,” patotoo pa ni Sonny Parsons. Bruskong-brusko pa rin ang kanyang dating dahil hindi niya pinababayaan ang pag-eehersisyo, piling-pili na rin ang kinakain niya ngayon, pero nabubusog pa rin siya ng mundo ng musika na kailanman ay hindi niya makakayang tanggalin sa kanyang sistema.

