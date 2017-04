Malditang female star nakakaloka ang trip sa buhay, pati guwardiya pinatulan By Cristy Fermin Bandera

USAPANG lasheng ang kuwentong ito. Mga lasing na kalalakihan ang nagkukuwentuhan sa isang bar, pero dinig na dinig naman ng kanilang mga katabi ang istorya, bumibida sa kuwento ang isang magandang female personality na grabeng magmahal. Siguro nga ay may hinahawakang posisyon sa isang kilalang subdivision ang ilan sa mga nag-iinumang lalaki kaya alam na alam ng mga ito ang maraming kakuwanan ng nasabing female personality. Kuwento ng aming source, “‘Yung girl na ‘yun ang topic nila, ang dami-dami nilang alam, grabe pala ang babaeng ‘yun!” simulang kuwento ng aming impormante. Una, madalas palang naglalakad nang mag-isa sa alanganing oras ang magandang young actress, napakadelikado nu’n kahit pa may mga ilaw naman sa kilalang subdivision. “Ang lakas-lakas daw ng loob ng girl na gawin ‘yun, napakapansinin pa naman niya dahil tisay na tisay ang girl! E, one time na ganu’n ang ginawa niya nang alas tres nang madaling-araw, tinanong na siya ng guwardiyang nag-iikot kung bakit siya naglalakad nang mag-isa sa dis-oras nang madaling-araw! “Ang tanging isinagot kuno ng girl, ‘E, ano naman ang pakialam mo, ikaw ba ang napapagod maglakad?’ Naloka sa kanya ang guard, umalis na lang, pero nagtago lang pala siya sa mga halaman dahil sinubaybayan pa rin niya ang paglalakad ng girl para safe siya. “Nag-away pala sila ng boyfriend niya. E, pinipigilan siguro siya ng guy, pero ayaw niyang makinig, kaya pinabayaan na lang siya! Gusto sigurong ihatid ‘yung girl ng BF niya, pero ayaw, kaya ayun, naglakad na lang siya palabas ng subdivision,” kuwento ng aming source. Kilalang-kilala sa pagiging maldita ang young actress na ito, hindi na nga alam ng kanyang ina kung ano ang gagawin sa kanyang anak, may katigasan ang ulo ng female personality na nagkaanak agad sa maling panahon at maling dahilan. Bradly Guevarra at Tita Nene Ulanday, walang-wala nang kailangang clue, siguradong getlak n’yo na kung sino ang pasaway na young actress na ito.

