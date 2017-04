Garie pinaiyak ni Michael sa concert; KC kinilig

NAPAIYAK si Garie Concepcion sa sorpresang pagdating ng Harana Prince na si Michael Pangilinan sa kanyang first solo show sa Music Box last week. Habang papasok ng venue ay sinabayan ni Michael si Garie sa pagkanta ng “Kahit Isang Saglit.”

Hindi inaasahan ng anak nina Gabby Concepcion at Grace Ibuna ang pagdating ni Michael dahil nagpasabi na sa kanya ang dating Your Face Sounds Familiar grand finalist na may work siya that night.

In fact, rehearsal pa lang ng “Ohh…My Garie!” show niya ay nag-emote na ang dalaga sa amin kung gaano siya kanerbyos and at the same time medyo sad dahil wala na nga raw ang kanyang mama ay wala rin daw ang kanyang boyfriend.

May show dapat si Michael that night. Pero nag-iba raw ‘yung date ng commitment niya kaya siya na mismo ang nag-ayos ng surprise kay Garie.

Supposed to be naman ay babalik na ng Pinas ang Mommy Grace niya from the US. Pero may importanteng bagay pa raw na aasikasuhin doon kaya ‘di pa rin makabalik. Buti na lang nandu’n ang super love na Lolo ni Garie at ang nag-iisang Tito niya at businessman na si Rommel Ibuna.

Happy din si Garie dahil present lahat ng siblings niya sa kanyang concert and that includes the mega-daughter at ate niya na si KC Concepcion minus her boyfriend Aly Borromeo.

Super cheer and clap naman si KC sa kanyang kapatid during the show. Kitang-kita rin namin ang pag-smile at glow sa mga mata ni KC habang nagdu-duet sina Garie at Michael. Obviously, kinikilig din si KC for her sistah.

Hindi dumating ang Papa nina Garie at KC na si Gabby. Busy siguro si Gabo sa kanyang show sa GMA 7. At any rate, may next time pa naman siguro para makabawi si Gabby sa susunod na show ni Garie.

Sayang at hindi nagkita sina Michael at Gabby sa show ni Garie. Chance na sana ‘yun para maipakilala ng dalaga kay Gabby ang kanyang boyfriend.

Mukha namang magugustuhan ni Gabby si Michael for Garie. Witness kami kung gaano ka-down-to-earth at karesponsable si Michael. And we can really attest na isa siya sa mga sikat na artist ngayon na hindi talaga nagbago mula simula hanggang ngayon.