Kiefer sa photo scandal: Hindi ko hahayaang masira ang buhay ko nang dahil lang diyan!

ANG isa pang napakalapit sa aming basketball player na si Kiefer Ravena na literal din naming inalagaan noong bata pa ay matapang ding hinaharap kasama ang pamilya ang iskandalong kinasasangkutan niya.

Naaresto na sa isang entrapment operation ang suspek na umano’y nangikil ng pera kay Kiefer kapalit ng mga impormasyon sa kung sino ang nag-upload ng mga malalaswang photos ng kilalang cager.

Kung noong unang nasangkot ang bagets sa katulad na isyu ay parang pinalipas lang nila ito, this time na kahit ang nobya niyang si Alyssa Valdez ay dinadamay ng mga netizen o bashers, Kiefer has to stand and fight for his right.

Naaawa kami kay Kief dahil i-kinabit sa kanya ang imahe ng “kalaswaan” nang dahil sa isang taong nanloko sa kanya, pero mas paniniwalaan namin ang magandang va-lues at pagpapalaki ng kanyang mga magulang sa kanya.

At gaya ng marami pang iba na nakakakilala kay Kiefer, never namin at all pinaniwalaan ang mga paratang sa kanya. Kaya’t ngayong nasa korte na rin ang kaso, we will continue to pray na mabigyan ng tamang hustisya ang nangyari sa binata. Hindi rin daw niya hahayaang masira ang buhay niya nang dahil lang dito.

As Kief aptly put it, “I believe in our justice system. I know this too will have its end but it will never make me the lesser person some people would want me to be. For now, I will continue to focus on my basketball career.”