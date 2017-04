Female celebrity kinakantahan ng ‘Batibot’ theme song na ‘Alin ang naiba?’ By Cristy Fermin Bandera

MARAMING nagtatanungan, kailan nga kaya aaminin sa publiko ng isang female personality ang isang karagdagang miyembro ng kanyang pamilya? Pinagpistahan na kasi ang kuwento ng relasyon nila ng isang kilalang personalidad sa mundong iniikutan nito. Sa isang bonggang se-lebrasyon kamakailan ay may nakakita sa karagdagang miyembro ng pa-milya ng aktres, hindi gaanong kamukha ng bata ang iba niyang mga anak, pero hindi maitatangging anak pa rin ito ng female personality. Sa isang umpukan ng mga taga-showbiz ay natutukan ang kuwento tungkol sa mahiwagang bata. Marami na kasing nakakakita rito, kung minsan pala ay binibitbit ito ng kanyang kapatid sa linya ng kanyang trabaho, kapansin-pansin ‘yun dahil kakaiba ang itsura ng bagets. Kuwento ng isang source, “Kulang na nga lang na kumanta pa ang mga nandu’n ng Batibot song na ‘Alin, alin ang naiba?’ Malayo kasi sa face va-lue ng magkakapatid ang itsura ng bagets, kaya na-tural, ang female persona-lity at ang karelasyon niyang tatay ng bata ang pinagtuunan ng mga nandu’n! “Bakit kasi hindi na lang aminin ang totoo, may magugulantang pa ba naman tungkol du’n, in case na magpakatotoo ang girl? Matagal nang kuwento ‘yun, alam na halos pati ng mga ka-barangay nila ang totoo!” nakataas ang kilay na kuwento ng impormante sa umpukan. Heto pa. Pumasok tuloy ang pagkukumpara. Maganda kasi ang kumbinasyon ng girl at ng kanyang ex na aktor. Impernes, magaganda ang produkto nila, artistahin talaga. “Mas okey ang combination nila ng ex niya, kitang-kita naman ang difference, di ba? Pero hindi naman ‘yun ang importante, physical lang ‘yun! Ang mahalaga, e, bigyan na sana ng closure ng girl ang kababalaghan sa buhay niya. Aminin na niya ang totoo, kailangan na niyang gawin ‘yun, para happy family na sila!” komento ng isa pang source. Naku naman, Bradly Guevarra at Tita Nene Ulanday, bigay na bigay na kung sinu-sino ang mga starring sa istoryang ito, kaya siguradong getlak n’yo na ang mga bida, di ba naman?

