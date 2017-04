Sanya Lopez na-trauma matapos pasukin ng magnanakaw ang bahay nila ni Jak Roberto Hiling ng fans kay Rocco, totohanin na ang relasyon kay Sang'gre Danaya Bandera

NA-TRAUMA ang Kapuso actress na si Sanya Lopez matapos pasukin ng magnanakaw ang kanilang tahanan sa Tandang Sora, Quezon City kamakailan. Sa ulat ng GMA News, pinasok ng isang lalaki ang bahay ni Sanya at ng kapatid nitong Kapuso hunk na si Jak Roberto noong Huwebes. Dumaan daw ito sa bintana ng kuwarto ni Sanya. Nasa taping daw si Sanya ng GMA primetime series na Encantadia nang maganap ang panloloob. Sa paunang imbestigasyon ng mga otoridad, bumaba sa hagdan ang magnanakaw na nakasalubong ng co-manager nina Sanya at Jak. Sa panayam kay Jak ng 24 Oras, “Sumilip daw tapos nagulat. Tapos tumakbo. Sabi na lang ng manager ko, ‘Uy, sino ka?’ “Tapos, noong bumalik du’n sa kuwarto ko, doon siya nanggaling. Kumbaga, noong una, sa CR siya dumaan. Ito, nu’ng pangalawa, um-exit siya sa bintana na yung malaki,” sabi pa ni Jak. Wala namang nakuha ang magnanakaw sa mga gamit nina Jak at Sanya ngunit natangay nito ang cellphone ng katulong ng magkapatid na Kapuso stars. May nakuha naman ang mga imbestigador na relos sa bahay nina Sanya na pag-aari raw ng magnanakaw. “After ng nangyari, hindi ako makatulog, e. Kasi, parang konting may bumagsak lang, talagang nakahawak na agad ako doon sa puwede kong ihampas sa kanya, e. “Siguro minsan nakakatawa, na kahit yung manager ko, akala ko, siya,” pahayag pa ni Sanya. Samantala, iisa pa rin ang tanong ng fans kina Sanya at Rocco Nacino na magkatambal sa Encantadia: totohanan na nga ba ang kanilang relasyon? Na-develop na ba sila nang dahil sa Enca? In fairness, bagay naman ang dalawang Kapuso stars kaya marami ang umaasa na sa ending kahit tapos na ang Encantadia ay sila na nga ang magkatuluyan sa tunay na buhay.

Recent Stories:

Complete stories on our Digital Edition newsstand for tablets, netbooks and mobile phones; 14-issue free trial. About to step out? Get breaking alerts on your mobile.phone. Text ON INQ BREAKING to 4467, for Globe, Smart and Sun subscribers in the Philippines.

Disclaimer: The comments uploaded on this site do not necessarily represent or reflect the views of management and owner of Bandera. We reserve the right to exclude comments that we deem to be inconsistent with our editorial standards.

To subscribe to the Philippine Daily Inquirer newspaper in the Philippines, call +63 2 896-6000 for Metro Manila and Metro Cebu or email your subscription request here.