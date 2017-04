Maymay: Hindi ko ma-explain, parang fairy tale na biglang nangyari! Bandera

PARA kay PBB Lucky Season 7 Big Winner Maymay Entrata, isa sa mga pinakamasayang araw ng kanyang buhay ay ang makasama sa birthday celebration ng kanyang ultimate idol na si Enrique Gil. Inimbita talaga ni Enrique si Maymay sa kanyang 25th birthday party dahil na-ging malapit na rin ang dalaga sa Kapamilya actor matapos silang magkakilala sa loob ng Bahay ni Kuya. Sey ni Maymay, hinding-hindi niya makakalimutan ang naging experience niya sa birthday celebration ng kanyang idol. “Kung ikaw meron kang hinahangaan mo ng ilang taon tapos nakita mo sa PBB pero may camera pa ‘yun, pero nakasama mo off-cam ano’ng mararamdaman n’yo na mas nakilala mo pa siya? Ano po, di ba, sobrang saya!” ang pahayag ni Maymay sa panayam ng ABS-CBN. Hirit pa ng PBB Big Winner, halos hindi siya makapagsalita nang malamang invited siya sa party ni Enrique, “Hindi mo kasi ma-explain parang fairy tale na parang biglang nangyari lang.” Ayon pa sa dalaga, until now ay hindi pa rin siya makapaniwala na unti-unti na niyang naaabot ang kanyang mga pangarap. Talaga raw biglang nagbago ang buhay niya pagkatapos ng PBB. “Ang nagbago sa buhay ko sa paligid ko lang po ay ang mga dumarating na blessings sa buhay ko, iyon ‘yung mga nagbago sa buhay ko. Magaganda ang mga nagbago sa buhay ko po,” ani Maymay. Dugtong pa ni Maymay sa panayam ng ABS-CBN, “Kasi pangarap ko lang tapos biglang natupad agad-agad. Ang daming nangangarap dito, years na sila dito, tapos na-discover sila pero ‘yung biglaang dumating sa buhay ko na ganito kaagad parang napakalaking blessing, napakalaking bonus sa buhay ko.”

