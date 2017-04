Sunud-sunod ang kamalasan sa buhay ni Aljur matapos pabayaan ang pamilya By Ambet Nabus Bandera

Kung kailan pa naman niya higit na kailangan ang trabaho ay ngayon pa naging “tuyot” ang career ni Aljur Abrenica. Very soon ay magiging tatay na ang aktor kaya siyempre mas dodoble ang gastos niya. Kung wala siyang stable job o negosyo, sure na mahihirapan siyang buhayin si Kylie Padilla at ang magiging anak nila? Of late kasi, nagsulputan na naman ang mga lumang isyu ng pagkakautang ni Aljur sa biniling bahay sa kaibigan-kumare naming si Kaye Dacer. Then, nandiyan ang mga isyu ng tampuhan sa pamilya. May isyu pa pala itong hindi na-re-resolve sa biyenan niyang si Robin Paadilla, plus meron pang supposedly movie project na pumalpak. Tapos this March nga ay tuluyan na palang nag-expire ang kontrata niya sa GMA 7 na balitang wala na ring balak mag-alok ng bagong contract sa kanya. Ang latest tsismis nga ay mayroon na raw itong nilapitang mga manager partikular ang manager ng partner niyang si Kylie para magpatulong na makakuha ng kuneksyon sa mga puwedeng magbigay ng work sa kanya. Tsk, tsk, tsk! Ayaw naman nating isiping meron ngang katotohanan ang tsismis na nang dahil daw sa ginawa ni Aljur sa ilang kapamilya niya ay parang na-bad karma siya?

