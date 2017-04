Aktres manloloko, sinungaling kaya kinarma ang bagong project By Cristy Fermin Bandera

HALA! Bakit kaya halakhakan nang halakhakan ang mga becki sa isang umpukan habang pinagpipistahan nilang pagkuwentuhan ang isang magandang female personality? Halos mabilaukan na ang mga becki, apiran sila nang apiran, habang binabasa ang mga kuda ng babaeng personalidad sa isang presscon. Kasi naman, kuwento ng mga becki, ay kung anu-anong kababalaghan ang pinagsasasabi ng female star para lang makaiwas siya sa mga istoryang matagal nang nasusulat sa pamamagitan ng blind item tungkol sa kanya. Ang totoo ay kaibigan pa nga ng dating ka-close ng female personality ang mga kilalang managers sa showbiz, kaya nu’ng mabalitaan ng mga ito ang pagdedenay ng aktres ay naghawak-kamay silang lahat para hindi sila mahulog sa kanilang kinauupuan, ganu’n ang kuwento. Sabi ng aming source, “Ang tao nga naman! Paano nila lantarang naidedenay ang mga bagay-bagay na alam naman nilang totoo? Aysus, tulad ng babaeng ‘yun! Todo ang kadedenay niya tungkol sa isang milyonaryong pulitikong karelasyon niya, ano ‘yun? “Sinu-sino ang niloloko niya? Ang dami-dami, kasali na du’n ang sarili niya, kasi, alam niya naman ang totoo na iginarahe na siya ng politician na ‘yun! “Paano ba siya nagkaroon ng bonggang house and lot? Kinita ba niya ‘yun sa pag-aartista na kakarampot lang naman ang talent fee niya? “At kumustahin ang mga kalabaw na meron ngayon ang family niya. Sangkaterbang kalabaw na gagamitin kuno sa pagbubukid ng father niya, kinita rin ba niya sa pag-aartista niya ‘yun? “Tantanan niya kami, ‘no! Kahit dalawang kalabaw lang, e, hindi niya kakayaning magkaroon kung ang kinikita lang niya sa pag-aartista ang aasahan niya! “Ayan tuloy, hindi masyadong sinuwerte ang movie niya, kilig na kilig pa naman siya sa leading man niya, pero nawalan ng ilaw ang movie sa takilya,” nakataas ang kilay na kuwento ng aming source. Naku, Bradly Guevarra at Tita Nene Ulanday, kilalang-kilala n’yo siya, sa totoo lang, kaya hindi kayo mauupo ngayon sa Row 4 na katabi ang mabahong basurahan sa panghuhula.

