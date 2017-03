Male celebrity walang utang na loob, pera-pera lang ang alam sa buhay By Cristy Fermin Bandera

WALANG hindi katalo para sa isang male personality na ang tingin sa buhay ay puro materyal na bagay lang. Walang-wala sa kanyang bokabularyo ang presyong-kapatid. Malapit nang tumimbuwang sa kanyang kinauupuan ang isang taong napakalaki ng tulong na ibinigay sa kanya nu’ng mga panahong bagito pa lang siya at ni hindi pa umaangat sa lupa ang kanyang popularidad. Malaki ang naging pakinabang niya sa taong ‘yun, walang katapat na kahit magkano ang suportang ibinigay nito sa kanya, pero parang balewala lang naman pala ‘yun para sa lalaking personalidad. Kuwento ng aming source na hanggang ngayon ay manghang-mangha pa rin, “Natural, ang inaasahan ng taong nakatulong sa kanya, e, totoong-totoo ang kasabihang payback time. Dahil malaki ang nagawa niya para kay ____ (pangalan ng male personality), ang akala niya, e, hindi siya tataluhin sa presyo ng itinuring niyang parang hindi na iba sa kanya. “Heto na. Nilambing ng mga kababayan niya ang taong ‘yun para magdala ng artista sa fiesta nila. Hindi makatanggi ang utaw, napasubo na siya, kaya tinawagan niya ang aktor na naging alaga niya nu’n. “Sinabi niya ang sadya niya, ang paglalambing sa kanya ng mga kaibigan at kababayan niya, nakikinig naman sa kabilang linya ang male personality! “Nu’ng sabihin niya na napakaliit lang ng kaya niyang ibigay, tipong honorarium lang, naloka siya sa isinagot sa kanya ni ____ (ang male personality). “Malapit na siyang mahulog sa kinauupuan niya dahil hindi niya inaasahan na masasabi ‘yun sa kanya ng taong binigyan niya ng libreng serbisyo nu’n! Ang say ng male personality, ‘Ano ka ba naman, wala nang libre ngayon! Maggagasolina ako, maglalaan ng panahon, mapapagod ako, at magpe-perform pa!’ “Hindi na tinapos nu’ng tao ang pakikipag-usap niya, nagbabu na lang siya agad, dahil pinresyuhan siya ng artistang akala niya, e, pahahalagahan ang napakagandang pinagsamahan nila. “Naku, Bradly Guevarra at Tita Nene Ulanday, promise, kilalang-kilala n’yo kung sino ang starring sa ating kuwento. Araw-gabi talaga siyang materyoso, kahit itanong n’yo pa sa ex niyang aktres na naloka sa presyong hinihingi niya para lang sila gumawa ng proyekto!” pagtatapos ng aming source.

