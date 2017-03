Alvarez inaming may mga anak sa iba’t-ibang babae By Leifbilly Begas Bandera

May pagkapilyo umano si House Speaker Pantaleon Alvarez kaya hindi lamang iisa ang babae na kanyang naanakan.

Ayon kay Alvarez mayroon siyang walong anak at hindi iisa ang nanay ng mga ito.

“Konti,” sagot ni Alvarez sa panayam sa telebisyon ng tanungin kung siya ay pilyo.

Sa panayam naman sa radyo sinabi ni Alvarez na mayroon siyang ibang anak bukod kay Atty. Paula Alvarez na ngayon ay assistant secretary ng Department of Finance.

“Ganito kasi yun para hindi na kayo mahirapan. Noong first marriage ko, meron kaming dalawang anak. Sa second, apat tapos meron pa, dalawa,” ani Alvarez.

Hindi naman inisa-isa ni Alvarez kung ano ang pangalan ng mga ito at kung sino ang kanilang mga ina.

Sa kasalukuyan, ang kinakasama ni Alvarez ay si Jennifer Vicencio.

Ang kanya namang legal na asawa na si Emily ang pangulo ng Congressional Spouses Foundation Inc.

Kamakailan ay inalisan ni Alvarez ng opisina ang CFSI sa gusali ng Kamara de Representantes dahil kailangan umanong gamitin sa ibang bagay ang espasyo na kanilang inuukupa sa main building.

Sinabi ni Alvarez na matagal na silang hindi nagsasama nito.

Ayon sa mga ulat, nakaaway ni Cathy Binag, girlfriend ni Davao del Norte Rep. Antonio Floirendo si Vicencio sa Masskara Festival. Magkaibigan si Binag at Emily.

Itinanggi ni Alvarez na ito ang dahilan kung bakit pinaiimbestigahan niya si Floirendo kaugnay ng kontrata ng kanyang kompanyang Tagum Agricultural Development Company Inc. sa Bureau of Corrections.

Iginiit ni Alvarez na lugi ang gobyerno sa kontrata dahil inuupahan lamang ng halagang P5,000 kada hektarya ang lupa ng BuCor na may laking 5,308 hektarya sa halip na P25,000 gaya ng halagang pag-upa sa ibang lupa sa lugar.

