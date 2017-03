Horoscope, March 31, 2017

Para sa may kaarawan ngayon: Sundin ang tinitibok ng puso. Higit kang kikita ng malaking halaga kung sa halip na isip, emosyon ang gamitin! Sa pag-ibig, patuloy ang masarap na relasyon habang in-love na in-love ka pa rin sa kasuyong Leo. Mapalad ang 1, 13, 22, 31, 36, at 45. Mahiwaga mong mantra: “Bhakti-Hare-Om.” Red at yellow ang buenas. Aries – (Marso 21-April 19) — Kapag maraming pera ay kailangang matututo kang mag-savings. Sa pag-ibig, tuloy ang agos ng ligaya habang kadikit ang kasuyong Libra. Mapalad ang 9, 18, 21, 33, 42, at 45. Mahiga mong mantra: “Abra-Ka-Dabra.” Red at lilac ang buenas. Taurus – (April 20-May 20) — Hindi lahat ng masayang kausap ay kaibigan! Isang mataba na sakang kung lumakad ang manloloko sa iyo. Sa pag-ibig, ang kasuyong payat ang dapat na pagkatiwalaan. Mapalad ang 3, 15, 23, 39, 42 at 48. Mahiwaga mong mantra: “Naikarma-Nirguna-Om.” Aquamarine at pink ang buenas. Gemini – (May 21-June 21) — Ang pagkilos nang mabagal ay sa kabiguan hahantong! Sa pagmamadali, mas maraming salapi ang kikitain. Sa pag-ibig, hindi naman dapat mag-apura, sa dahan-dahang romansa kakaibang sarap ang madarama. Mapalad ang 5, 17, 23, 33, 41, at 44. Mahiwaga mong mantra: “Mohah-Yotah-Om.” Blue at silver ang buenas. Cancer – (June 22- July 22) — Iwasang mag-isip ng negatibong mga bagay. Kailangang maging optimista upang kumita ng malaking halaga. Sa pag-ibig, kapag patuloy kang naghihinala sa kasuyo na wala namang basehan, lalo lang masira ang relasyon. Mapalad ang 4, 16, 34, 39, 43 at 45. Mahiwaga mong mantra: “Atharva-Abrahma-Om.” Green at orange ang buenas. Leo – (July 23 – August 22) — Sa malayong pook matatagpuan ang magandang kapalaran. Panahon na upang mag-abroad. Sa pagibig, huwag buruhin ang beauty sa Pilipinas, sa ibang bansa makakita ka ng isang mayamang foreigner. Mapalad ang 1, 13, 22, 34, 37, at 43. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Amara-Ananda-Marga-Om.” Yellow at purple ang buenas. Virgo – (August 23 – September 22) — Unawain ang mga taong makikitid ang utak. Sa mga bobo at walang alam, kikita ka ng malaking halaga. Sa pag-ibig, talagang ganoon – minsan nagtatanga-tangahan din ang kasuyo. Mapalad ang 7, 14, 23, 33, 41 at 48. Mahiwaga mong mantra: “Karma-Yoga-Ashana-Om.” Blue at dark green ang buenas. Libra – (September 23-October 23) — Sa pagkakataong ito, upang kumita ng mas malaking halaga, sundin ang advice ng kasuyo. Sa pag-ibig, alisin ang pagdududa sa minamahal upang patuloy na lumiyaga ang inyong relasyon. Mapalad ang 6, 12, 27, 35, 42, at 45. Mahiwaga mong mantra: “Prana-Prisada-Om.” Pink at red ang buenas. Scorpio – (October 24 – November 21) — Hindi dapat magtiis na lang! Kung hindi ka magsisikap paano ka makakaahon sa kahirapan? Sa pag-ibig, gawing inspirasyon ang minamahal upang kumita ng malaking halaga. Mapalad ang 7, 16, 25, 34, 41 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Katha-Upanisad.” Green at black ang buenas. Sagittarius – (November 22 – December 21) — Habang pumapasok ang mainit na panahon ay lalong gaganda ang kapalaran. Malaking halaga ng salapi ang biglang matatatangap. Sa pag-ibig, habang umiinit ang panahon lalo namang magiging mapusok ang kasuyong Aries. Mapalad ang 6, 15, 24, 33, 39 at 47. Mahiwaga mong mantra: “Govinda-Krisna-Om.” Pink at violet ang buenas. Capricorn – (December 22 – January 19) — Ipagpatuloy ang pagiging makulit. Sa kakukulit, kikita ng malaking halaga. Sa pag-ibig, kulitin ang minamahal upang makuha ang iyong gusto. Mapalad ang 7, 13, 22, 35, 40 at 45. Mahiwaga mong mantra: “Jiva-Gosvami-Om.” Yellow at beige ang buenas. Aquarius – (January 20 – February 18) — May kalungkutang madarama dahil sa kawalan ng pera. Ganyan talaga ang buhay, lahat naman tayo ay nangangailangan, subalit bukas makalawa, matutuwa ka biglang darating ang inaasahang malaking halaga ng salapi! Mapalad ang 8, 17, 22, 35, 43, at 48. Mahiwaga mong mantra: “Name-Narada-Name-Om.” Green at orange ang buenas. Pisces – (February 19 – March 20) — Nasa tamang desisyon ang tagumpay! Mag-ingat sa anumang gagawing pagpapasya upang hindi na uli malugi. Sa pag-ibig, ngayon na ang panahon upang magpatago ng pera sa minamahal. Mapalad ang 7, 19, 28, 34, 43 at 46. Mahiwaga mong mantra: “Amara-Ananda-Marga-Om.” Silver at maroon ang buenas.

