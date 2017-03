Ai Ai sa pagpapakasal kay Gerald: Natatakot ako, na-trauma na ako sa honeymoon! 'Area' ni Ai Ai ilalaban sa Boston at Houston int'l film festival By Jun Nardo Bandera

UNANG Filipino si Ai Ai delas Alas na manalo ng Best Female Actor sa 7th Queens World Film Festival na ginanap sa Astor, Queens, New York City last March 19 para sa indie movie niyang “Area.” Kinabog niya ang co-nominees na sina Karin Hanczewski, Dorothea Hagena at Amy Redford, anak ng Hollywood actor na si Robert Redford. Pasok din ang pelikula sa international film festival sa Boston, Houston at Cleveland. “’Yung sa Cleveland, ‘yung lumalaban doon mga European. Kami parang featured lang kami doon. Hindi kami sa competition. Exhibition lang. Ang competition ‘yung sa Houston at Boston,” pahayag ni Ai Ai sa thanksgiving lunch na ibinigay ng manager niyang si Boy Abunda. Biro kay Ai Ai, baka na-offend si Amy kasi tinalo niya ito? “Hindi ko alam! Kasi hindi ko naman siya kilala eh! Ha! Ha! Ha!” tugon ng Comedy Queen. “Baka hindi na ako makabalik sa Amerika! Ha! Ha! Ha! Hinahanap daw ako ni Robert Redford!” dagdag biro pa niya. Balita pa ng Comedy Queen, magiging bahagi ang “Area” ng Sine Lokal na project ng Film Development Council of the Philippines. Ipalalabas ito sa SM Cinemas. Iwas nga lang muna sa showing ng “My Mighty Yaya” na Mother’s Day presentation ng Regal Films. “Exempted ang movie sa SM. Kasi sa SM, hindi nagpapalabas ng R-18 pero pag nananalo ka sa international, puwedeng ipalabas,” rason ni Ai. Dahil sa kanyang winning moment, binalik-balikan ni Ai Ai ang pinagsyutingan ng movie sa Pampanga upang magpasalamat at mamigay na rin ng blessings. Tuwing Holy Week din daw ay nagpapabasa siya. “Sa bahay namin ginagawa ‘yon. Ika-sixth year ko na ito. Ganoon pala pag nagpapabasa ka. Forever na ‘yon. “Umaalis ako after Pabasa pero ngayon, hindi ako aalis. Aalis ako after Holy Week. Dyan-dyan lang!” sey niya. By May, lilipat na siya sa bago niyang bahay na sa Quezon City rin. Kaya naman daw siya aalis after Holy Week ay dahil anniversary nila ng boyfriend na si Gerald Sibayan. “Parang kelan lang! Ang dami kong bashers! Ngayon, three years na kami!” sagot ni Ai. Parang suwerte sa kanya si Gerald, huh! “In fairness! Lahat naman suwerte! Magaan kasi si Gerald kahit mataba siya! Ha! Ha! Ha!” katwiran ni Ai Ai. “Platonic” na rin naman kasi ngayon ang relasyon nila ni Gerald after tumanggap ng Papal Award. “Wala pa pero pag kinasal kami, siyempre, meron na! Pero meron bago naging Papal Awardee,” pahayag pa ng Comedy Queen. Baka naiinip na si Gerald kasi hindi pa sila kasal. “Hindi naman. Basta may usapan na kami tungkol doon! Ha! Ha! Ha!” sambit niya. “Basta may pa-party pag nandiyan na ang kasal. Baka 2018. Pero baka magulat kayo. Hindi pa ako ready! Ha! Ha! Ha! Totoo! Di ba, nakakatawa? Ha! Ha! Ha! “Dapat, sa December ikakasal na kami. pero sabi ko huwag muna. Natatakot ako. Kasi na-trauma na ako. Natakot ako sa honeymoon night! Charot lang! “Na-ano na ako na baka later on…kasi simbahan na ito. Hindi na mababawi. Kumbaga pinagsama ng Diyos, hindi puwedeng paghiwalayin ng tao. Naniniwala ako roon,” paliwanag ni Ai Ai. Basta after “My Mighty Yaya”, may dalawa pang movies siyang gagawin. Mapapanood din siya sa Eat Bulaga Lenten Special kung saan maglalaban sila ni Paolo Ballesteros sa aktingan na isa ring international best actor!

