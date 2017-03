Relasyon nina Piolo at Shaina kaduda-duda: Ano ‘to lokohan? By Cristy Fermin Bandera

BAKIT kaya kahit paulit-ulit na at panay-panay ang pagsasabi ni Piolo Pascual na limang taong na silang nagde-date ni Shaina Magdayao ay parang wala namang bumibili sa kanyang mga sinasabi? May punto rin naman kasi ang mga nagtataas lang ng kilay tungkol sa kuwento, ang kanilang komento, “Si Piolo naman, parang pinalalabas niyang ipinanganak kahapon ang mga taga-showbiz! “Sino ba naman kasi ang maniniwala na sa tagal ng panahong sinasabi niya, e, wala man lang nakaalam ng sinasabi niya? Sa showbiz pa? “E, kahit nga simpleng pagsasama lang sa mall ng dalawang artista, e, pinagpipistahan na, ‘yun pa kayang five years nang pagde-date nila ni Shaina ang hindi man lang matunugan ng mga usisero? “Kahit nga picture nila habang nagde-date sila, e, wala namang lumalabas! Maitatago ba naman nila ‘yun? Ano ba namang drama ‘yan!” sabi ng kaibigan naming propesor. At wala rin namang kinukumpirma ang aktres, kahit ang kapatid nitong si Vina Morales na puwedeng magkuwento ay wala rin namang ibinabahagi sa publiko, kaya talagang maraming nagdududa sa mga sinasabi ni Piolo. Napakahaba ng panahong sinasabi niya, hindi biro-biro ang limang taon nilang pagde-date na hindi naman lumalabas, kaya hindi mapipigil ng aktor ang pagdududa ng mga kababayan natin sa kanyang press release. Sundot pa ni prop, “Five years na pala silang steady date. Sa tagal na ‘yun, e, wala pa ring exact definition ang relasyon nila? Ano ito, lokohan?”

