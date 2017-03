Affair ng mayor, GF, may part 2?

LOVE is sweeter the second time around ang peg ng isang local official at ng kanyang labidabs na isang sikat na personalidad. Sinabi ng ating Cricket na solo lakad daw si local official kapag sila’y nagtatagpo ng kanyang girlfriend sa kanilang private place. Ang rason: katakot takot na batikos at puna ang kanilang inabot nang una nilang ihayag sa publiko ang kanilang pagmamahalan. Nauwi sa hiwalayan ang relasyong iyon dahil sa matinding pressure sa magkabilang panig. Pero sadyang in-love ang dalawa kaya naman nang makakuha ng tiyempo ay back to each other’s arms ang mag-partner. Pati ang kanilang mga kaibigan ay boto na raw sa pag-iibigan ng dalawa dahil after all ay pareho naman silang walang commitment sa kasalukuyan. Pareho silang may mga anak sa kanilang mga naunang pagmamahal kaya ang aayusin na lamang nila ay ang magi-ging reaksyon ng mga ito kung magdesisyon ang dalawa na magsama na. Sinabi kasi ng ating Cricket na pareho na nilang iniisip ang pagsasama dahil pareho na nga naman silang tumatanda. Si Mr. Local official ay nasa huli na niyang termino bilang isang city mayor samantalang ang kanyang partner naman ay pansamantalang lie low muna sa industriya na kanyang ginagalawan. Dahil kapwa hindi busy kaya nagkaroon sila ng panahon na muling buhayin ang kanilang pagmamahalan. Sinabi ng ating Cricket na pwede ring pumalit kay mayor ang kanyang girfriend sakaling gustuhin nitong pumasok sa pulitika dahil sikat din naman si girl. Hindi rin siyempre matatawaran ang kanyang apelyido na sikat na sikat sa loob ng Philippine political arena. Ang city mayor na talaga namang hanggang langit ang pagmamahal sa kanyang GF ay si Mr. B….as in Bisita. Ang kanya namang girlfriend na isang sikat na personality ay si Ms. A….as in Akita.

