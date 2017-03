Ai Ai, Valeen, Gabbi binalahura ng ilang fans nina Alden at Maine dahil lang sa litrato

SOME AlDub fans are really warfreaks.

Kahit sino na lang na may kuha kasama si Alden Richards ay bina-bash na lang basta-basta ng fans ni Maine Mendoza.

The recent victims were Ai Ai delas Alas, Gabbi Garcia and Valeen Montenegro.

Ai Ai had a photo with Alden na kasama pa si Marian Something. It didn’t sit well with the fans at bash ang inabot ng komedyante.

The same happened when Alden had a photo with Valeen and Gabbi. It turned out that some Maine fans were agitated by the photo kaya naman super bash din sila sa dalawang Kapuso stars. Kung anu-anong masasakit na salita ang pinakawalan nila sa social media.

Talagang usap-usapan sila sa Twitter dahil sa walang habas nilang pamba-bash kina Valeen at Gabbi.

“So bakit binabash si Valeen at Gabbi dito at cinompare NANAMAN kay Maine, walang wala daw sa ugali ni M. WHAT THE HELL!

“Grabe delusion/illusion ano? Wala namang issue, wala namang Maine pero naisisingit talaga.”

Actually, pati ang director ng teleserye nina Maine at Alden ay naba-bash na rin. Marami kasi ang hindi nagagandahan sa itinatakbo ng show at panay ang lait nila. Kung anu-ano na lang ang hanash nila. Kesyo walang kuwenta ang kuwento, kesyo hindi maganda ang pagkakadirek. Sinisisi rin nila ang director dahil sa mababang rating ng first teleserye nina Alden at Maine.

Eh, bakit hindi kasi sila mangalampag ng AlDub fans para panoorin ang show ng idols nila. Siguro mas maganda kung i-promote nila nang todo sa social media, araw-arawin nila, o gawin nila ang promo every hour, every minute, every second of the day para may manood naman ng show ng kanilang idolo.

Marami tuloy ang nagtataka kung bakit poor rating palagi ang teleserye nina Alden at Maine gayong lagi silang nagte-trending topic sa Twitter.

Hindi pala assurance na milyones ang nagtu-tweet para mag-click ang isang teleserye.