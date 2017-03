Aktres na ipinaglihi sa higad walang pagod sa sex By Ambet Nabus Bandera

SINO naman kaya itong sikat na aktres na makati pa sa dahon ng gabi pagdating sa sex? Dati nang natsitsismis si sikat na aktres na medyo may kakaibang kakatihan everytime na may dyowa ito kahit na noong medyo bata-bata pa siya. Mismong ang huling BF daw nitong showbiz personality ang nagkumpirma na kaya siya namayat at halos manguluntoy na ay dahil sa “higad” niyang GF. Noong sila pa raw ni sikat na aktres ay halos araw-araw daw nitong gustong makipagchurvahan sa kanya. Noong una raw siyempre ay nae-enjoy ni lalaki ang bawat eksena. Pero nang dumating na sa puntong kahit katatapos lang nilang magpakaligaya ay hihirit pa nang hihirit, du’n na raw ito nag-dialogue ng, “katawan ko lang ang gusto niya.” Tawa kami nang tawa nang sabihin sa amin ang name ng sikat na aktres. Minsan na rin siyang inaway noon ng isang dating child star na sikat na ring TV host ngayon dahil inahas pala nito ang childhood BF niya. Ito rin ang babaeng dating best friend kuno ng isang sikat na aktres na umiyak noon sa ex-BF niya dahil nahuli rin nitong ineeklay ang jowa niya and eventually ay naging sila, pero hindi nagtagal at nag-break din. Grabe pala talaga ang kaelyahan ng babaeng ito na ngayon ay may kahati namang female star sa kachurvahan niyang non-showbiz rich guy. Yes, very soon ay mabubuking nilang iisang lalaki lang pala ang ka-sex nila ngayon. Ang tsismis, mas serious yung guy sa katrabahong aktres ng kati-katerang female star kesa sa kanya na tipong pangrelyebo lang sa pa-virgin na ka-share niya. Nakakahilo ba? Ang dami-dami na kasi nila. Ha-hahahahahaha!

Recent Stories:

Complete stories on our Digital Edition newsstand for tablets, netbooks and mobile phones; 14-issue free trial. About to step out? Get breaking alerts on your mobile.phone. Text ON INQ BREAKING to 4467, for Globe, Smart and Sun subscribers in the Philippines.

Disclaimer: The comments uploaded on this site do not necessarily represent or reflect the views of management and owner of Bandera. We reserve the right to exclude comments that we deem to be inconsistent with our editorial standards.

To subscribe to the Philippine Daily Inquirer newspaper in the Philippines, call +63 2 896-6000 for Metro Manila and Metro Cebu or email your subscription request here.