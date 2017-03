Kilalang female star kinatatakutan ng mga kalalakihan By Cristy Fermin Bandera

BAKIT kaya ayaw mamatay-matay ang kuwento tungkol sa pagiging Bilmoko Girl ng isang aktres na kung titingnan ay parang hindi naman ganu’n? Simple lang siyang tingnan, hindi naman siya pabolosang pumorma, pero bakit sa kahit saang umpukan ay pinagpipistahan ang pagiging bilmoko niya? Kahit sino ang tanungin ay ganu’n ang impresyon sa kanya, kesyo lahat kuno ng nakakarelasyon niya ay nabubutasan ng bulsa, wala raw nakaligtas sa pagiging Bilmoko Girl niya. “Nakakatawa nga. Sa biglang tingin, e, parang wala naman siyang kamuwangan sa mga kuwentong kumakalat tungkol sa pagiging user niya. Simple lang siya, e! “Pero kahit tanungin n’yo pa ang mga ex niya, e, ganu’n pa rin ang lalabas. Mahilig siyang magyayang mag-shopping, ang guy ang nagbabayad ng mga stuff na pinamimili niya. “‘Yung isang guy na nakarelasyon niya, e, sumuko agad-agad. Naramdaman kasi nu’ng lalaki na puro material things lang ang mahalaga sa girl. “Kapag hindi sila nagsa-shopping, e, parang wala lang, parang nagbabago ang timpla ng relasyon nila, nararamdaman lang ng guy na may relasyon sila kapag nagsi-shopping na sila,” simulang kuwento ng aming source. Ang isa pang aktor na naging boyfriend ng aktres ay hindi naman kalakasan kumita. Wala itong regular na raket, paminsan-minsan lang itong napapanood sa mga serye, hindi pa kahabaan ang kanyang role. “Sumuko rin siya agad dahil talagang mabubutas ang bulsa niya kapag itinuloy pa rin niya ang pakikipagrelasyon sa girl. Pati ang tulong na ibinibigay niya sa pamilya niya, e, naaapektuhan na kasi! “May isang young actor na palang may gusto sa girl, pero sinabihan siya ng mga katrabaho niya na baka magsisi lang siya kapag nakarelasyon niya ang babae. Ayun, hindi pa man, e, sumuko na rin ang young actor!” pagtatapos ng aming impormante. Naku, Bradly Guevarra at Tita Nene Ulanday, siguradong kilalang-kilala n’yo kung sino ang bumibida sa kuwentong ito, sa liit niyang ‘yun, di ba naman?

Recent Stories:

Complete stories on our Digital Edition newsstand for tablets, netbooks and mobile phones; 14-issue free trial. About to step out? Get breaking alerts on your mobile.phone. Text ON INQ BREAKING to 4467, for Globe, Smart and Sun subscribers in the Philippines.

Disclaimer: The comments uploaded on this site do not necessarily represent or reflect the views of management and owner of Bandera. We reserve the right to exclude comments that we deem to be inconsistent with our editorial standards.

To subscribe to the Philippine Daily Inquirer newspaper in the Philippines, call +63 2 896-6000 for Metro Manila and Metro Cebu or email your subscription request here.