Singer-actress bantay-sarado pa rin ng magulang pag ka-date ang BF na aktor By Cristy Fermin Bandera

HANGGANG ngayon pala ay hindi pa rin kampante ang pamilya ng isang pamosong singer-actress sa kanyang boyfriend na guwapong aktor. Sa tagal na nilang magkarelasyon ay may mga reserbasyon pa rin pala ang kanyang pamilya para sa kanyang boyfriend. Nagpaimbestiga na nu’n ang pamilya ng singer-actress tungkol sa estado ng pamilya ng aktor, pahiya silang lahat dahil mula pala ito sa buena familia, ibig sabihi’y hindi nito gagamitin lang ang babaeng personalidad. Sabi ng aming source, “Nalaman na nga nila na walang-wala sa utak nu’ng guy na gamitin lang ang girl, pero hanggang ngayon, hindi pa rin nila pinagkakatiwalaan ‘yung tao! “Anong nagde-date naman sila na silang dalawa lang talaga ang magkasama? Hindi totoo ‘yun, may kasama pa rin ang girl, kaya lang, lumalayo sa kanila. Utos ‘yun ng pamilya ng girl! “Anong open ang house nila para sa guy? Open nga, pero ano naman ang ginagawa ng mommy ng girl kapag nasa bahay nila ang lalaki? Pabantay-bantay pa rin siya, pasilip-silip sa music room na puro salamin na nga at kitang-kita ang dalawa sa labas! “’Yun ba ang kampante na? Kung totoo ang sinasabi nila, bakit hindi nila pabayaan ang anak nila? Aysus, hanggang ngayon ba naman, e, ganyan pa rin sila? “Mabuti nga at napakabait ng girl. Sa kabila ng kahigpitan ng mga magulang niya, e, hindi nagrerebelde ‘yung bata!” napapailing na kuwento ng aming impormante. Ang female personality ang literal na bumubuhay sa kanilang pamilya, nagpapakakuba siya sa pagtatrabaho para sa kinabukasan nilang mag-anak, sa ibang bansa pa nga niya pinag-aaral ang kanyang mga kapatid. Pagsasarado ng aming source sa chika, “Aba, kahit ang dolphins, kapag tama ang ginagawa, e, binibigyan ng premyo ng trainer nila! “E, ang girl na ito? Nakakaawa naman siya, talagang sarado ang utak ng parents niya para sa personal happiness niya! Sarado talaga!” Bradly Guevarra at Tita Nene Ulanday, bigay na bigay na kung sino ang starring sa kuwento, ha?

