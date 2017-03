Angel tumabingi ang balikat at bewang nang mag-training para sa Darna By Ambet Nabus Bandera Naalarma ang mga doktor, baka lumala ang sakit sa likod

TALAGA palang tumindi ang naging kundisyon ng mga balikat at bewang ni Angel Locsin nang magsimula nang mag-training para sa mga gaga-win sana niyang stunts sa “Darna” movie. Nangamba raw ang kanyang coach at agad na ni-refer sa doktor nang mapansin nitong hindi pantay ang mga balikat ng dalaga na sinundan ng pagkatabingi ng bewang everytime na dadagdagan nila ang weight ng binubuhat nito sa training. Ito ang naikuwento ni katotong MJ Felipe nang magkasama kami sa “Mismo” noong BIyernes sa DZMM. Dapat daw kasing ma-kabuhat si Angel ng kahit isang bata bilang parte ng mga lipad stunts na gaga-win niya kung sakali. Pero sa training pa lang nga ay nabigo na ito kaya’t nag-decide na silang muling ikunsulta sa doktor. “At ang sabi ng doctor, kapag may napunit pa o naapektuhang parte ng katawan si Angel dahil sa training, mas mahihirapan na siyang makarekober,” saad pa ni MJ. q q q Ayon pa sa tsika ni MJ, sinabi pala ni Angel na if ever ngang makakabalik siya as Darna, after pala niya itong gawin ay gusto na niyan mag-lay low sa showbiz. Either magbe-venture into other field or asikasuhin ang mas personal na buhay ang sana’y plano ni Angel kung magagawa pa niya ang “Darna.” “Maybe God has other plans for her,” segue namin sa aming nalaman. Kaya naman ang Star Cinema at ABS-CBN ay naglatag talaga sa kanya ng ibang projects na tipong kabibisihan niya sa loob ng dalawang taon. Meaning, kung anuman sana ang plano ni A-ngel sa kanyang personal na buhay ay “hold” muna dahil sa gagawin niyang movies with Coco Martin at James Reid na siyang magpapabalik sa kanyang ningning na medyo hinahanap na ng marami ngayon. Goodluck Angel at dahil balita nga naming umaayos naman ang lagay ng pakikipagkaibigan mo sa isang non-showbiz guy na guwapo at mayaman, yun na!

