‘My Dear Heart’ matindi ang epekto sa pamilyang Pinoy; Heart, Bingo pampa-good vibes

MATINDI pala talaga ang epekto ng teleseryeng My Dear Heart sa madlang pipol, ha! Napatunayan na namin na hindi lang mga bagets ang nakatutok sa programa kundi pati mga parents at mga lolo at lola.

Imagine, halos lahat ng kapitbahay namin ay My Dear Heart ang pinapanood gabi-gabi! At talagang hinihintay ito ng mga bata bago sila matulog dahil nga sa mga karakter nina Heart (Nayomi Heart Ramos) at Bingo (Enzo Pelojero), ang dalawang batang bida sa kuwento ma puro good vibes ang hatid sa mga manonood.

Bukambibig na rin ng madlang pipol ang mga karakter dito nina Coney Reyes, Zanjoe Marudo, Bela Padilla, Ria Atayde, Joey Marquez, Eric Quizon, Loisa Padilla, Rio Locsin at marami pang iba.

Nitong nakaraang linggo, napanood namin ang ilang episodes ng Primetime Bida serye ng ABS-CBN/Dreamscape Entertainment after ng FPJ’s Ang Probinsyano at in fairness, talaga namang maaadik ka sa My Dear Heart dahil bukod sa magagaling ang mga artistang kasali sa serye ay exciting ding tutukan ang kuwento.

Sabi nga ng aming nanay na si Aling Minerva na isang MDR fanatic, gustung-gusto niya ang tema ng programa dahil hindi masyadong mabigat sa dibdib. E, alam n’yo naman ang mga senior citizen, di ba? Madali nang mapagod at mabagot kaya medyo bawal na sa kanila ang mga palabas na magpapasikip at magpapasakit ng kanilang mga dibdib.

Dagdag pa ng nanay namin, “Tsaka gustung-gusto ko pag nag-uusap na sina Coney at Heart (kaluluwa na lang dahil nga comatose pa rin ang bata sa kuwento). Ang heartwarming lang at nakakagaan ng pakiramdam.

“Gusto ko rin yung tandem nina Zanjoe at Bela, they remind me of my younger years. Nakaka-inspire yung kuwento nila na talagang handa nilang gawin ang lahat para sa kanilang anak at nakakatuwa yung style ng pagmamahal nila sa isa’t isa,” dugtong pa ni Aling Minerva.

Actually siya pa yung nagkuwento sa amin ng cliffhanger last Friday na may bago raw kasing batang character sa My Dear Heart na nakilala sina Heart at Bingo na siyang magiging tulay para mahanap ang tunay na kriminal sa kasong carnapping na pilit na ibinabayo kay Zanjoe na nakakulong nga ngayon.

O, di ba? Talagang updated si mother sa nga kaganapan sa My Dear Heart! At in fairness, ngayon lang talaga naadik ng ganyan yan sa isang teleserye. At sigurado kami na isa lang siya sa milyun-milyong nanay na sumusubaybay sa programa dahil sa taas ng rating na nakukuha nito every night.