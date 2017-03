Horoscope, March 25, 2017

Para sa may kaarawan ngayon: Bukod sa pagbo-blowout, habang nalalapit ang Kuwaresma, panahon na upang magnilay-nilay tungkol sa mga values na pinapahalagahan mo at tungkol sa iyong mga objectives at pangarap sa buhay. Sa ganyang paraan ay magkakaroon ng bagong direksyon ang kapalaran. Mapalad ang 4, 7, 20, 27, 34, at 43. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Ne-Pad-Me-Om.” Green at blue ang buenas. Aries – (Marso 21-April 19) — Kikita ng malaking halaga kung pananatiliin ang pagiging “low profile.” Wag kang masyadong mayabang. Sa pag-ibig, wag dominahan ang kasuyo upang hindi siya magtanim ng galit at sama ng loob. Mapalad ang 9, 18, 21, 28, 42 at 46. Mahiwaga mong mantra: “Ananda-Marga-Om.” Red at yellow ang buenas. Taurus – (April 20-May 20) — Ngayon pa lang iplano mo na ang gagawin mo sa nalalapit na Holy Week. Isa sa hindi mo dapat kalimutan ay ang magbigay ng alms o limos sa mga nangangailangan. Sa pag-ibig, mag-isip ng isang bagay na magpapaligaya sa kasuyo. Sa ganyang mga paraan na puro kabutihan ang nasa isip at puso mo ay lalo kang pagpapalain ni Lord. Mapalad ang 3, 9, 18, 27, 33 at 46. Mahiwaga mong mantra: “Hare-Krisna-Rama-Rama.” Lilac at black ang buenas. Gemini – (May 21-June 21) — May mga oportunidad na darating sa pangingibang-bansa – sunggaban agad. Sa pag-ibig, wag nang pakawalan ang kasuyong isinilang sa buwan ng Disyembre, katugma mo siya. Mapalad ang 5, 18, 25, 37, 40 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Yamuna-Om-Yasoda.” Blue at maroon ang buenas. Cancer – (June 22- July 22) — Pera na naman ang magiging problema! Itigil na kasi ang negosyong hindi naman kumikita. Sa pag-ibig, sundin ang suhestyon ng kasuyo upang maiwasan ang palagiang pangungutang. Mapalad ang 2, 11, 19, 32, 39, at 49. Mahiwaga mong mantra: “Govinda-Budhananda.” White at magenta ang buenas. Leo – (July 23 – August 22) — Wag patulan ang isang kasamahang atribida, sisirain lang niya ang araw mo. Ang totoo kasi nito, naiingit lang siya sa iyo. Sa pag-ibig, sa kasuyo ikuwento ang lahat ng sama ng loob, mauunawaan ka niya. Mapalad ng 1, 4, 16, 24, 34, at 48. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Nakiel-Om-Kedemel.” Yellow at beige ang buenas. Virgo – (August 23 – September 22) — Tuloy-tuloy na darating ang suwerete sa larangan ng salapi. Sa pag-ibig, kung sakali mang magkaroon ng hindi masayang love life, ang kapalit naman nito ay malaking tagumpay sa career. Mapalad ang 5, 9, 24, 34, 40 at 48. Mahiwaga mong mantra: “Gayatri-Dosya-Om.” Gray at pink ang buenas. Libra – (September 23-October 23) — Sa panahong ito ng tag-araw magkahalong suwerte at malas ang darating. Sa pag-ibig, sisisihin ka na naman ng kasuyo sa kasalanang hindi mo naman ginawa—wag sabayan ang kanyang galit! Sa pinansyal, patuloy sa pagdami ang pera – mamigay ka naman! Mapalad ang 3, 9, 29, 33, 37, at 49. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Dhipana-Om.” Lilac at gold ang buenas. Scorpio – (October 24 – November 21) — Labis lang ang pagmamahal sa iyo ng kasuyo kaya siya madalas magselos. Mamayang gabi, romansahin mo siya nang todo upang mawala ang pagka-praning. Sa pinansyal, upang yumaman, magnegosyo ng kalakal na may kaugnayan sa pagkain. Mapalad ang 6, 15, 24, 34, 37 at 42. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Malka-Halka-Om.” Blue at red ang buenas. Sagittarius – (November 22 – December 21) — Walang ibang maasahan upang umunlad at umangat ang kabuhayan ng inyong pamilya kundi ang sarili mo. Kaya obligado kang magsipag! Sa pag-ibig, wag na wag mong aawayin ang kasuyo upang hindi mapurnada ang mainit na romansa. Mapalad ang 3, 15, 27, 37, 41 at 47. Mahiwaga mong mantra: “Jaiguro-Devah-Om.” Pink at maroon ang buenas. Capricorn – (December 22 – January 19) — Gagantimplaan ka ng Maykapal dahil sa pagiging matungin. Sa pinansiyal, kusang madadagdagan ang kita habang tumutulong ka sa iyong kapwa. Sa pag-ibig, lalong iinit ang lihim na pakikipagniig sa isang Cancer. Mapalad ang 8, 14, 22, 26, 35 at 45. Mahiwaga mong mantra: “Om-Name-Aum.” Gold at orange ang buenas. Aquarius – (January 20 – February 18) — Sa pinansyal at pag-ibig, sariling intuition ang sundin upang kumita ng malaking halaga at upang habambuhay na lumigaya. Sa pakikipagrelasyon, magmahal ka lang nang magmahal hanggang sa masapol mo ang iyong soulmate. Mapalad ang 5, 19, 22, 31, 37 at 45. Mahiwaga mong mantra: “Aum- Agiel-Zazel.” Magenta at purple ang buenas. Pisces – (February 19 – March 20) — Panahon na upang pasyalan ang mga lugar na banal. Iplano ang paglalakbay sa Bundok Banahaw o kaya’y sa iba pang bundok na alam mong banal. Sa ganyang paraan ay lalo kang pagpapalin ni Lord. Mapalad ang 7, 13, 25, 31, 40 at 48, Mahiwaga mong mantra: “Om-Kastha-Aum-Raga.” Red at violet ang buenas

