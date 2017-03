Nagkakaedad na female celebrity adik sa sex, ex-dyowang atleta suko sa kama By Cristy Fermin Bandera

KASAGSAGAN nu’n ng kasikatan ng isang lalaking atleta. Hindi na gaanong aktibo sa pag-aartista ang kanyang nakarelasyon pero may sunong na titulo. Hindi ‘yun koronang pinanalunan nito sa isang beauty pageant, pero titulo pa rin, dahil sa isang kakaibang katangian na ang female personality lang ang meron. Nagkakilala lang sila sa isang party at nagkasundo agad silang magkikita isang araw. Ang minsang pagkikitang ‘yun ay nasundan pa uli, hanggang sa isang gabi ay naglunoy na sila sa kaligayahan, tumagal din ang kanilang relasyon nang ilang buwan. Kuwento ng aming source, “Kinailangang humiwalay nu’ng athlete, kasi nga, masyado nang naaapektuhan ang career niya. Napakainit ng libido ng girl. Wala siyang pinipiling panahon. “Kesehodang championship na ang sinusungkit ng tropa ng guy, e, walang pakialam ang girl kapag nag-iinit na ang katawan niya. Kailangang may mangyari,” simulang chika ng aming impormante. Nu’ng una ay okey lang sa maelya ring lalaki ang ganu’n, pero sobrang sumusuko na ang kanyang katawan sa kainitan ng female personality, kailangan na niyang gumawa ng paraan para makatakas siya sa kagustuhan ng babae na palagi silang bumiyahe sa langit ng kaligayahan. “Kinukuntsaba na ni ____ (pangalan ng sikat na atleta nu’n) ang mommy niya. Kunwari, e, pinagagalitan na siya dahil hindi siya umuuwi. Ganu’n ang drama ng guy, kaya nakakapahinga siya sa churvahan. “Kundi niya gagawin ang ganu’n, e, mauubos ang lakas niya, iisa lang naman ang katawan niya, baka magkasakit siya. Pati ang practice ng grupo nila, e, ginagawa na ring dahilan ng guy para lang siya makatakas sa init ng katawan ng girl. “Hindi na nakapaglalaro ngayon ang guy, lumipas na ang panahon niya, medyo nagkakaedad na kasi siya. Ang babae naman, e, paminsan-minsan na lang napapanood ngayon, lumaki na ang katawan niya, hindi na beautiful ang body niya. “Bradly Guevarra at Tita Nene Ulanday, kilala n’yo ang mga bumibida sa kuwentong ito. Bumibida pa nga sa mga rally ngayon ang girl, di ba?” pagtatapos ng aming source.

