Sana marami kayong mapulot na aral sa life story ko!– Maymay Bandera

NGAYON pa lang ay super excited na ang mga tagasuporta ni PBB Lucky Season 7 Big Winner Maymay Entrata sa pagsasadula ng lifestory ng dalaga sa Maalaala Mo Kaya ngayong Sabado ng gabi sa ABS-CBN.

Umaasa si Maymay na maraming matututunan ang madlang pipol sa kuwento ng kanyang buhay, na magsisimula noong kabataan niya hanggang sa manalo na nga siya sa huling edisyon ng PBB.

Bata pa lang ay kilala na si Maymay ilang isang masayahing anak. Kahit na iniwan ng kanyang tatay noong sanggol pa lang siya, nanatiling positibo ang kanyang disposisyon sa buhay.

Dahil nagtrabaho sa Japan ang kanyang nanay, lumaki siya sa pangangalaga ng kanyang lolo at lola. Nu’ng magkasakit at lagi nang naoospital ang kanyang lolo doon na humarap sa matitinding hamon ng buhay ang pamilya ni Maymay.

“Sobrang excited na ako kasihindi ko lang iaarte iyong story, kung hindi ito talaga iyong istorya ko. Kaya buhay ko, ako mismo ang gaganap kaya na-e-excite na kinakabahan na masaya,” sabi ni Maymay.

Dugtong pa niya, “Gusto ko rin maibahagi ito sa lahat ng kabataan, lalo na iyong mga taong nawawalan ng pag-asa, na hindi hadlang iyong mga nangyari sa buhay mo.

“Tayo din kasi ang pipili kung saan tayo pupunta. Kung gusto mong bumangon sa kung saan ka nanggaling. Dahil nasa atin pa rin iyong desisyon kung gusto natin makamit iyong pangarap natin,” sey pa ng dalaga.

Sumailalim daw muna sa acting workshop si Maymay bago sumalang sa unang acting job niya after PBB.

Makakasama ni Maymay sa pagsasadula ng kanyang lief story sa MMK sina Vina Morales, Dante Rivero, Ces Quesada, Paul Salas, Marc Acueza, Kira Balinger, Raven Cajuguiran, Johan Santos, at sina Bianca Bentulan as young Maymay at Harvey Bautista as Young Vincent. Ito’y sa direksyon ni Raz dela Torre, sa panulat nina Joan Habana at Arah Jell Badayos.

