Aktor pinabayaan ang pamilya, lalong mamalasin ang career By Cristy Fermin Bandera

ISANG araw ay may nakakita sa isang magkarelasyong personalidad sa isang malaking grocery. Masasaya sila, kahit hindi sila nagpi-PDA ay alam mong maligaya sila sa kanilang relasyon, ramdam ang kanilang pagmamahalan sa paligid. Palaging nakaakbay ang lalaki sa babae, kung minsan naman ay nakaabrisiyete ang babae sa braso ng aktor, kahit hindi sila magsalita ay may imbitasyon ng kakiligan ang kanilang itsura. Marami silang binili, karamihan ay mga pagkain, kailangan nga namang palaging may food sa kanilang bahay dahil gutumin ngayon ang babae sa kanyang sitwasyon. Kung bakit naman nakakuwentuhan ng source ang isang kaibigan nito na nakakita naman sa ina ng aktor na namamalengke. Mag-isa lang ang ina ng lalaki, hirap sa pagbibitbit ng mga pinamili nito, kaya nagpista sa pagkukuwentuhan ang dalawang impormante. Sabi ng source sa kanyang friend, “Akalain mo ‘yun? Napakaliit talaga ng mundo! Nakita mo ang magdyowa sa isang kilalang grocery store, nakita ko naman ang mommy ni ____ (pangalan ng male personality) sa palengke? “Di ba, pinaalis ng guy ang family niya sa house na siya ang bumili? Nakatira ngayon ang isang brother niya, ‘yung artista rin, sa isang condo unit. “‘Yung mommy naman niya at kapatid na babae, e, nakatira sa isang apartment ngayon. ‘Yung daddy niya, padalaw-dalaw na lang dahil nag-stay naman sa isang probinsiya dahil sa business du’n ng family nila. “Nakakaloka! Pinaalis ang family niya, kanino kayang idea ‘yun? Sinulsulan kaya ng girl ang boyfriend niya na ganu’n ang gawin o sa lalaki talaga nanggaling ang decision na paalisin ang family niya? “Naku, lalong walang mangyayari sa career ng lalaking ‘yun. Remember, kapag mga mahal mo na sa buhay ang nasaktan, matindi ang balik nu’n!” nakataas ang kilay na kuwento ng aming source. Kailangan pa ba naman ng clue kung sinu-sino sila, Bradly Guevarra at Tita Nene Ulanday, walk in the park na lang ‘yan!

Recent Stories:

Complete stories on our Digital Edition newsstand for tablets, netbooks and mobile phones; 14-issue free trial. About to step out? Get breaking alerts on your mobile.phone. Text ON INQ BREAKING to 4467, for Globe, Smart and Sun subscribers in the Philippines.

Disclaimer: The comments uploaded on this site do not necessarily represent or reflect the views of management and owner of Bandera. We reserve the right to exclude comments that we deem to be inconsistent with our editorial standards.

To subscribe to the Philippine Daily Inquirer newspaper in the Philippines, call +63 2 896-6000 for Metro Manila and Metro Cebu or email your subscription request here.