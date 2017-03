Ai Ai maraming natutulungan kaya inuulan ng swerte By Cristy Fermin Bandera

LAHAT ng magagandang oportunidad ay dumarating ngayon para sa Philippine Comedy Queen na si Ai Ai delas Alas. Kahit hindi niya pangarapin at karirin nang todo ay isa-isang dumarating sa kanya ang suwerte. Tagumpay ang kanyang mga concert, pati ang mga TV shows niya sa GMA 7 ay humahataw sa ratings, pinagkakatiwalaan siya ng mga prodyuser ng pelikula.

Kailan lang ay pumirma siya ng one-movie contract sa ilalim ng Cineko Productions, ang naghandog sa atin ng matagumpay na “Mang Kepweng Returns”, isang pelikula ang pagsasamahan nila ng magagaling na anak ng sining na sina Direk Joel Lamangan at Ricky Lee. Ngayon naman ay abot-abot ang saya ng magaling na komedyana dahil siya ang nanalong Best Actress sa katatapos lang na Queens World International Festival para sa pelikulang “Area” na pinamahalaan ni Direk Louie Ignacio. At malapit nang ipalabas ang pelikulang ginawa niya sa Regal Films, ang “My Mighty Yaya”, na siguradong may bagong sorpresa na naman sa manonood tulad nang dati. Kapag nakakakita tayo ng isang taong nireregaluhan ng magandang kapalaran, lalo na ng mga taong nadapa man ay napakabilis na nakabangon, ay isa lang ang ating naiisip. Marami nga siguro siyang magandang ginagawa sa buhay na ito, marami nga siguro siyang natutulungan pero hindi lang ‘yun naglalabasan, kaya ganito kaganda ang balik sa kanya ng kapalaran.

