Rocco kay Sanya: Isa siya sa nagpapasaya sa akin! Bandera

HINDI maikukubli ang chemistry ng Kapuso stars na sina Sanya Lopez at Rocco Nacino sa fantaseryeng Encantadia. Sa katunayan, gabi-gabi nga silang tinitilian ng kanilang fans tuwing magkikita ang kanilang mga karakter na sina Danaya at Aquil. At dahil parehong single ang dalawa, marami ang nagtatanong kung maaari bang mauwi sa totohanan ang pagmamahal nila sa isa’t isa. Napansin naman ng karamihan na tila nagpakita si Rocco ng senyales na gusto niya si Sanya, “Isa siya sa mga nakakapagpa-smile sa ‘kin ngayon. And talagang na-e-enjoy ko ‘yung company niya,” nakangiting kwento ng aktor. Habang si Sanya, sinabing hindi niya sinasara ang kanyang pintuan kay Rocco, “Kung anuman ang mangyari (sa amin), I’m open sa lahat,” pahayag niya. So does this mean nalalapit na ito maging true to life? Yan ang dapat nating abangan! Pero for now, magtagumpay kaya si Avria (Eula Valdes) na manggulo sa Lireo dahil nag-disguise siya as Aquil (Rocco) and Danaya (Sanya)? Magtagumpay kaya ito ngayong pinagalitan pa ni Cassiopeia (Solenn Heussaff) ang mga bagong tagapangalaga sa pandadaya at paglabag sa utos kaya parurusahan niya ang mga ito? Huwag palalampasin ang painit nang painit na mga tagpo sa Encantadia gabi gabi sa GMA Telebabad. Kabilang na riyan ang isang malagim na yugto na muling haharapin ng mga Sang’gre. Sabi nga sa teaser ng kanilang video, “Aagos ang luha…Dadanak ang dugo…Guguho ang pag-asa…!”

