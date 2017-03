Nanay ni Andrea Torres saksi raw sa pagtataray ni Marian

NASAKSIHAN pala ng ina ni Andrea Torres nang paringgan umano ang kanyang anak ni Mrs. Dingdong Dantes. Naganap ‘yon sa studio ng Sunday PinaSaya, kung saan na-miss ng nanay ni Andrea by a few steps si MD na nakapasok na sa dressing room.

Kung nagkataon, we could imagine an emotionally charged scene sa pagitan ng ina ni Andrea at ng kaaway ng kanyang anak. Rumesbak kaya ang livid mom gamit ang baon nitong Ingles yaman din lang na mataas din ang pinag-aralan nito?

At si Andrea, tatayo lang ba siya sa kanilang kinaroroonan at manonood na lang ng eksena? Or would she join the fray, aawatin ang ina’t ilalayo nito pero may ganting pananaray rin sa nagparinig sa kanya na sa kung anong dahilan ay nag-ugat lang naman sa natapos nang serye nila ng mister nito?

We couldn’t figure out naman kasi kung may iba pang dahilan sa likod ng inasal na ‘yon ni MD. Latak na lang ‘yon ng pagseselos niya sa tambalang Dingdong-Andrea. A figment of her wild imagination, ‘ika nga.

Tuloy, we couldn’t help but look back noong kumprontahin naman noon ni MD si Bela Padilla on the suspicion na “nilalandi” nito ang noo’y nobyo pa lang niya. Some damage control had to be made by GMA para matuldukan na ang isyu kung saan pinagharap ng mga TV executives sina MD at Bela, and what happened next was news blackout.

Ewan kung ganitong damage control din ang gawin, o maaaring ginawa na ng APT, ang iisang tagapamahala ng career nina MD at Andrea.

APT had better act fast to address the issue between its artists. Hindi magandang tingnan na may mga nag-aaway na artista sa iisang kuwadra. At kung kinakailangang bigyan ng kaukulang sanctions ang guilty party, so be it.

Eh, who’s that guilty party nga ba? The answer is pretty obvious.

Nakakalungkot isipin na habang marami ang nagsasabi na malaki na ang ipinagbago ni MD (for the better or for the worse?) buhat nang makapag-asawa siya, apparently it appears nothing much has changed. Baka nga mas lumala pa.

Walang dudang yummy pa rin si Dingdong at his age at kahit isa na siyang ama. Marami pa rin talagang mga kababaihan ang magtatangkang subukan ang kanyang pagkalalaki or even the extent of his faithfulness toward his wife. Pero na kay Dingdong na ‘yon kung magpapadala siya sa tukso.

With MD, she should feel every inch secure bilang babaeng pinakasalan ni DD who chose to have a baby with her. Sa dinami-dami ng mga babae, isang trophy husband na masasabi ang aktor. In fairness to MD, trophy wife din naman siyang matatawag so bakit ang mga ikinikilos niya’y pagpapakita lang kung gaano siya ka-insecure at walang bilib sa kanyang sarili?

Mahirap ang ganyang uri ng misis, how can she bring out the best in her husband bilang artista kung lahat na lang ng mga babaeng itinatambal dito ay pag-iisipan niya nang masama, worse, aawayin?

q q q

Ang kalye kung saan nakatirik ang compound ng pamilya ni Andrea sa Pasay City ay parallel lang sa amin. Sa katunayan, kaeskuwela namin sa high school ang kanyang dating seaman-godfather at batchmate ang isa niyang tiyuhin.

More or less ay kilala namin ang karakas ng pinagmulan ni Andrea. Angat sa buhay at may pinag-aralan.

Halata rin naman ‘yon sa mga kilos ni Andrea na bagama’t nalilinya sa pagpapaseksi ay hindi bastusin ang dating. Ewan kung bentahe sa mga sexy stars ang marunong mag-Ingles. Siguro nga.

Kaya sa salpukan sa pagitan nina MD at Andrea, parang wala namang ka-challenge-challenge panoorin ang eksena.

No match.