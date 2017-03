Ingliserang female singer nadadamay sa kamalditahan at kayabangan ng ina By Cristy Fermin Bandera

SA isang malaking umpukan ng mga taong umiikot ang buhay sa showbiz ay biglang naalala ng mga nandu’n ang kuwento tungkol sa isang sikat na female performer na bata pa lang ay may kamalditahan na. Inglisera kasi ang bagets, may kadaldalan, masyado siyang matanong. Palagi niyang kasama ang kanyang mommy na tulad niya ay Inglisera rin. Napakalayo ng narating ng talento ng Ingliserang bagets, kinilala ang kanyang talento lalo na sa ibang bansa, kilalang-kilala siya kahit saang lupalop ng mundo. “Nu’ng minsang maging guest si ____ (pangalan ng Ingliserang performer) sa isang show, e, guest din ang isang female singer na dinala ng PA ng show sa kuwartong kinaroroonan ng Ingliserang singer. “Wala pa nu’n ang girl sa dressing room, mommy pa lang niya ang nandu’n, saka ang alalay niya. Biglang nagtatalak si mommy, bakit daw may ibang singer sa dressing room? “Para lang daw sa anak niya ang malaking dressing room na ‘yun, wala siyang kasama, kaya naiinis si mommy kung bakit du’n dinala ng staff ang female singer na makakasama ng anak niya! “Pinalilipat niya ang singer, anak lang daw niya dapat ang nandu’n, pahiyang-pahiya ang female singer sa ginawa ng mommy ni Ingliserang performer!” kuwento ng aming source. Paalis na sana ang female singer nu’ng biglang dumating ang sikat na babaeng performer, sumigaw siya, niyakap niya ang female singer at nagsabing miss na miss na raw niya ito. Sabi pa ng international performer, “Where are you going? No, you stay here, we will make kuwento forever because I’ve been looking for you!” “Napahiya ang mommy ng Ingliserang singer, ang totoo, e, ang mommy niya ang sobrang mataray, nadadamay na lang ang anak niya. Mabait sa mga co-performers niya ang girl! “Bradly Guevarra at Tita Nene Ulanday, saan n’yo gustong pagpahingahin ang madyoray na mommy na ‘yan, sa Saigon?” pagtatapos ng aming source.

