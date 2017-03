Yen Santos: Wala po akong dyowang politiko, lalong wala pa akong anak!

FOR the nth time ay muling kinlaro ni Yen Santos na wala siyang pulitikong boyfriend o naging boyfriend at lalong wala pa siyang anak. Base ito sa mga ibinabatong isyu sa leading lady ni Piolo Santos sa pelikulang “Northern Lights: A Journey To Love” mula sa Regal Entertainment.

Sabi ni Yen, “Ayaw ko po sagutin sana kasi hindi naman totoo, eh. Parang nag-uumpisa pa lang ako, nakadikit na ‘yung isyu na ‘yon sa akin. Marami pa pong ganyan, hindi ko na lang pinapansin. Pero wala po, wala talaga.”

At tungkol naman sa pulitikong boyfriend, “Meron siyempreng mga umaaligid. Hindi naman ‘yon maiiwasan, dati meron, pero hindi ko sinagot,” pag-amin ng aktres.

Sa sinasabing may anak na siya sa pagkadalaga, “Hindi po totoo ‘yan. Kasi po, uulitin ko, kapatid ko po siya and 3 years old po siya. Huwag na po natin siyang idamay, kasi bata pa po ‘yon.

“At saka kung meron, bakit ko naman itatago, ‘di ba? At saka kahit sa Instagram, panay naman po ang post ko. Saan ko naman ilalagay ‘yon, ‘di ba? Hindi naman din maiiwasan na sabihin ng iba na anak ko, kasi ang layo nga ng gap,” paliwanag ng aktres.

Naisip din namin, kung may anak na si Yen na bata o tatlong taong gulang ay paano mangyayari gayung hindi naman siya nawala ng matagal sa showbiz?

Tuluy-tuloy naman kasi ang taping ni Yen ng serye nila ni Gerald Anderson na Because You Love Me kasama si Jake Cuenca pero shelved na at pinalitan na siya ni Kim Chiu, ito nga ang seryeng Ikaw Lang Ang Iibigin with the same cast pa rin handog ng Dreamscape Entertainment.

Maski na nawala si Yen sa nasabing serye ay hindi naman siya nawala sa telebisyon dahil kaliwa’t kanan naman ang TV guestings niya.

Samantala, hindi lang pala sa pulitiko ikinakabit ang pangalan ni Yen, pati ang direktor na si Dondon Santos na nakatrabaho niya sa seryeng All Of Me noong 2015 kasama sina Albert Martinez, Aaron Villaflor at JM de Guzman ay inili-link sa kanya.

Kasi sa rami ng artistang babae sa Star Magic ay si Yen ang napili ni direk Don na maging leading lady ni Piolo.

Natawang sabi ni Yen, “Nakakalokah ‘yon! Laslas na ako! Charot!! Pero wala talaga, wala po.”

May asawa’t anak na si direk Dondon at kunektado sa It’s Showtime ang misis niya na kakilala ni Yen dahil nagkikita sila kapag guest ang dalaga sa programa.