Ano ng nangyari sa jet ski ni Duterte? By Leifbilly Begas Bandera

Nais ni Magdalo Rep. Gary Alejano na makita ang tapang ni Pangulong Duterte laban sa China gaya noong bago pa ang eleksyon.

Sinabi ni Alejano na taliwas ang mga pahayag ngayon ni Duterte sa kanyang ipinakitang tapang laban sa China noon kung saan niya sinabi na sasakay siya sa jet ski at pupunta sa Spratlys at itatanim doon ang watawat ng Pilipinas kahit naroon ang mga sasakyan ng China.

“Pahiram ako ng jet ski niya, kinakalawang na kasi di niya ginagamit,” ani Alejano na nabigyan ng Distinguished Conduct Star dahil sa kanyang paglaban sa Mindanao.

Noong 2016 elections, sinabi ni Duterte na atin ang Spratlys.

Kung ano ang sigasig ni Duterte sa kanyang kampanya sa ipinagbabawal na gamot dapat ay ganito rin umano ang kanyang ipakita sa pagtatanggol sa teritoryo ng bansa.

“Maging matapang siya at harapin ang Tsina sa mga usaping patungkol sa ating mga teritoryo, hindi yung kapwa nya Pilipino and pinapapapatay niya. Tandaan din niya na ang karamihan ng mga drogang ito ay nanggaling din sa Tsina.”

Si Alejano ay naghain ng impeachment complaint laban kay Duterte.

