TV host-actress ayaw nang makatrabaho ang mga hayop By Ambet Nabus Bandera

MAEKLAY din pala itong isang singer-TV host-actress noh! Aba’y nu’ng nasa kabilang istasyon ito at kuntento na sa paglamlam ng kanyang karir ay wala naman siyang reklamo sa mga offer sa kanya noon. Nagkataon lang na sumipa ang karir nito nang lumipat siya ng istasyon at mapabilang sa isang top rating show. Pero ngayon daw ay marunong na itong mag-demand at dahil aktres-aktresan din ang peg niya, namimili na rin ito ng role. Naimbitahan pala sa isang pambatang show ang singer-host-actress kung saan gaganap itong reyna ng mga “aso” sa isang kaharian, lalo pa’t nagmarka naman daw ang huling soap nitong mga aso nga ang madalas niyang kaeksena. Kamukat-mukat ba namang magmaasim daw itong si aktres at naglitanyang never daw talaga siyang umuulit ng role? Humirit pa raw ito ng, “I will never do it again,” na kulang na lang ay kumpirmahin ang chika noon na kumuha lang siya ng pambayad sa renta ng condo at utility bills nang gawin niyang makipag-eksenahan sa mga aso? Hmmmppp! Nakakainis lang ang kaeklayan niya, huh! Isasama na natin siya sa hanay ng mga personalidad na nagkaroon ng “presyo” uli nang dahil sa show na kinabilangan nila. Ang tanong, paano kung hindi na uli uso ang show?

