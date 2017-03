Aljur walang pinagkaiba sa sinapit ni Osang, parehong kinalaban ang GMA 7 By Cristy Fermin Bandera

NGAYONG Marso na pala matatapos ang kontrata ni Aljur Abrenica sa GMA 7. Ito ang kontratang matagal nang gustong matapos ng aktor para makapagtrabaho na siya sa ibang istasyon. Umabot pa nga sa husgado ang usapin, kinalaban ni Aljur ang network kung saan siya nanggaling, hanggang sa isang araw ay nagulat na lang ang marami dahil muli siyang gumawa ng serye sa Siyete. Siguradong walang alok na panibagong kontrata ang istasyon kay Aljur, paano nga naman nila aalukin ang aktor, samantalang matagal na niyang gustong makawala sa kanyang kontrata sa GMA 7? Mahirap ang sitwasyong ganito para sa isang artista, paano kung tuldukan na nga ng Siyete ang pag-aalaga kay Aljur, saan siya pupunta? Maliban na lang kung ang mga taong nangako sa kanya nu’n na makalilipat siya sa ABS-CBN ay nandiyan pa rin at handang umalalay sa kanya, walang magiging problema, dahil may sasalo namang bagong bakuran sa kanya. Si Aljur Abrenica ang isa sa mga patunay na mahirap kalabanin ang isang network. Pader na kalaban ang istasyon, ang nagrereklamo ang nabubukulan, hindi ang pader. Ganyan din ang nangyari nu’n kay Rosanna Roces, buong-ningning nitong kinasuhan ang network na napakalaki ng tulong na naibigay sa kanya, walang nangyari sa asunto. At nasaan na ba ngayon si Osang?

