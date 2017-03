Horoscope, March 20, 2017

Para sa may kaarawan ngayon: Ang mahinang pagkatao ay masasawata kung laging maki-kisama sa mga may may birth date na 1, 10, 19, 28, 8, 17, 26, 9, 18, at 27. Sa pakikisalamuha sa kanila kusang mapapasaiyo ang suwerte at magandang kapalaran. Mapalad ang 9, 11, 27, 34, 35, at 46. Mahiwaga mong mantra: “Agla-Namah-Mitra-Om.” Beige at green ang buenas.

Aries – (Marso 21-April 19) — Hindi dapat tanggihan ang isang imbitasyon sa pag-aabroad. Pagkakataon mo na upang umunlad. Sa pag-ibig, pagpasensiyahan muna ang mga negatibong inuugali ng kasuyo, magbabago din siya pagsapit ng buwan ng Abril. Mapalad ang 3, 27, 30, 34, 41, at 48. Mahiwaga mong mantra: “Kesar-Kapor-Om.” Blue at silver ang buenas.

Taurus – (April 20-May 20) — Matutong maghintay! Hindi dapat madaliin ang pagyaman. Sa inot-inot na pagsisinop ng kabuhayan uunlad din ang pamilya. Sa pag-ibig, hintayin mong kalabitin ka ng iyong minamahal, iwasang ikaw na lang lagi ang nangangalabit. Mapalad ang 7, 17, 28, 34, 41 at 44. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Agiel-Yophiel-Om”. Pink at violet ang buenas.

Gemini – (May 21-June 21) — Higit kang uunlad at kikita ng maraming pera kung mapapalutang mo ang iyong pagiging unique. Sa pag-ibig, gamitan ng ibang istilo ng romansa ang kasuyo upang hindi na siya sa iyo bumitiw pa. Mapalad ang 5, 18, 28, 33, 45, at 49. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Taph-Harath.” Red at gray ang buenas.

Cancer – (June 22- July 22) — Tubig ang mahiwaga mong elemento. Mag lagay ng aquarium sa sala ng inyong bahay upang mas madali mahigop ang suwerte at magandang kapalaran. Sa pag-ibig, araw-araw kang maligo upang lalong matakam sa iyo ang minamahal. Mapalad ang 2, 11, 23, 29, 33, at 42. Mahiwaga mong mantra: “Abra-Ka-Dab-Bra.” Green at lilac ang buenas.

Leo – (July 23 – August 22) — Mababawasan ang stress at ang init ng ulo, kung yayain ang kasuyo sa isang swimming sa beach. Panahon na upang mag-unwind. Mapalad ang 3, 18, 27, 34, 40 at 47. Mahiwaga mong mantra: “Om-Dhipana-Om-Bodhana.” Yellow at blue ang buenas.

Virgo – (August 23 – September 22) — Lalong uunlad at lalong darami ang pera, kung aalis ka muna sa iyong private zone. Magbago ng trabaho at dinadaanan. Sa pag-ibig, wag mahiyang yayain ang kasuyo sa isang romantikong date na malapit sa nature. Mapalad ang 1, 10, 19, 28, 40 at 46. Mahiwaga mong mantra: “Tara-Beha-Jovecal.” Yellow at white ang buenas.

Libra – (September 23-October 23) — Panahon na upang displinahin ang sarili. Wag masyadong matakaw upang hindi ka tumaba. Sa panahong ito ng Holy Week, isagawa ang pagpa-fasting. Sa pag-ibig at sa salapi, tuloy ang magandang kita at masayang pakikipag-relasyon sa isang Aquarius. Mapalad ang 9, 18, 27, 33, 42 at 47. Mahiwaga mong mantra: “Tatha-Yantra-Sakra.” Blue at lilac ang buenas.

Scorpio – (October 24 – November 21) — Wag gamitin ang iyong galing sa panlalamang, sa mabuting pakikitungo sa kapwa at pagiging tapat dalawang bagay ang iyong aanihin: “Maligayang relasyon at dagdag na kita.” Mapalad ang 4, 13, 24, 34, 40 at 45. Mahiwaga mong mantra: “Sahatsha-Sarva-Dustha.” Red at pink ang buenas.

Sagittarius – (November 22 – December 21) — Sa papalapit na Semana Santa asahan ng mai-in love kang muli sa isang nilalang na mas mataas sa iyo ang posisyon sa lipunang inyong ginagalawan. Papasukin siya sa iyong puso upang mahinog ang isang matimyas at masayang pagiibigan. Mapalad ang 9, 12, 15, 24, 33, at 48. Mahiwaga mong mantra: “Durate-Rebus-Rebus-Durate.” Pink at white ang buenas.

Capricorn – (December 22 – January 19) — Wag magpaapekto sa nangyayaring hindi maganda sa iyong kapaligiran. Alalahanin mong may layunin ka –ang yumaman. Sa pag-ibig, wag nang mag-aya ng iba pang sasama sa binabalak na outing ngayong bakasyon. Sapat ng kasama ang kasuyong Virgo. Mapalad ang 4, 13, 22, 31, 40 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Secundus-Nulli-Secunda.” Black at purple ang buenas.

Aquarius – (January 20 – February 18) — Huwag pagtiisan ang kasalukuyang relasyon hindi ka naman maligaya. Hanggang kailan mo ba lolokohin ang iyong sarili? Sa pinansyal, unti-unti mo ng mare-realize na wala din pa lang kuwenta ang salapi kung wala sa iyong nagmamahal. Mapalad ang 4, 18, 23, 32, 38 at 45. Mahiwaga mong mantra: “Visnu-Purana-Purana-Visnu.” Blue at gray ang buenas.

Pisces – (February 19 – March 20) — Anomang hamon ang dumating, siguradong makakaisip ka ng isang malikhaing solusyon. Sa pera, kahit kinakapos, maabsuwelto ka rin sa tulong ng isang kaibigang Virgo. Sa pag-ibig, tag-araw na, yayain ang kasuyo na mag-swimming upang maalis ang init ng katawan. Mapalad ang 7, 16, 25, 39, 40 at 43. Mahiwaga mong mantra: “Agla-Aum-Aum-Aum.” Green at yellow ang buenas.