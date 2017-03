Hunk model, senior citizen, batang paslit nabiktima ng kamalditahan ni aktres

THE following is a compendium of anecdotes na pilit nagsusumiksik sa ating alaala makaraang maging kontrobersiyal na naman ang isang sikat na aktres.

Of late kasi, she figured in an encounter with a fellow actress na kung hindi siguro napigilan would have resulted in yet another raging verbal confrontasi.

Tuloy, nag-flashback ang mga klasikong kuwento tungkol sa magaspang niyang pag-uugali, her penchant for petty if not downright cheap fights at ang kanyang pakitang-taong stance na kunwari’y magiliw sa kanyang mga fans.

Anecdote #1: At a photo shoot kung saan she was surrounded by porcelain mask-wearing hunks ay ‘di sinasadyang naihulog nito ang fragile prop. It landed on the ground in pieces! Sa inis, nagdayalog ang aktres ng, “Punyeta! Tatanga-tanga kasi!”

Sa loob-loob ng pobreng male model, did he deserve such words sa dadalawang libong pisong talent fee lang niya roon for something he didn’t intend to do?

Anecdote #2: Nagpapaayos ang aktres sa isang salon sa Timog, Q.C. nang maispatan ng isang batang paslit na sisilip-silip sa glass window. Halatang starstruck ang bagets. Na-excite lalo ito nang maabangan niyang lalabas na ng salon ang aktres, na patakbong nilapitan niya para magpa-picture.

Sey ng nakasimangot aktres, “Kanina pa ‘ko sa loob, hindi ka pumasok. Ngayong nagmamadali na ‘kong umalis saka ka magpapa-picture!”

Anecdote#3: Isang grupo ‘yon ng mga senior citizen na nagsilbing studio audience sa show ng aktres.

Matiyaga silang naghintay hanggang sa matapos ang show dahil gusto rin nilang magpakuha ng litrato kasama siya. Dumiretso sa kanyang dressing room ang aktres para magpalit ng damit, wala pa ring katinag-tinag ang mga wrangler sa paghihintay sa pintuan. After five grueling hours ay saka lang iniluwa ng pinto ang aktres.

But instead of stopping by to grant this bunch of elderly women a photo op ay dali-daling tinungo ng aktres kung saan naka-park ang kanyang van.

Sa magkakaibang panahon nangyari ang mga kuwentong sangkot ang nakamaskarang modelo, ang sabik na bata at ang matitiyagang matatanda. Pero iisa lang ang isinumpa nila sa kanilang mga sarili: “Malalaos ka rin!”

Eh, hindi nga ba?